El tráiler de Sekiro Game Of The Year Edition muestra a los enloquecedores jefes

Sekiro: Shadows Die Twice recibirá una Edición de Juego del Año (Game Of The Year Edition) y, a diferencia de muchos lanzamientos similares, este es gratuito para los jugadores existentes y es para un juego que en realidad ganó premios al Juego del Año. Solo tendrás que esperar unos días más para que puedas jugarlo, y un nuevo avance muestra al lobo de un solo brazo mientras se enfrenta a enemigos peligrosos.

El 28 de octubre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET, los jugadores de Sekiro: Shadows Die Twice podrán descargar una actualización gratuita que desbloquea el contenido de la Game Of The Year Edition. Esto incluye modos de desafío de jefe previamente prometidos, así como registros de jugadores y máscaras adicionales.

En La Verdad Noticias te dejamos el último tráiler:

Sekiro Game Of The Year Edition

En realidad, hay dos desafíos de jefe diferentes incluidos en la actualización. Reflection of Strength te permite volver a jugar una de tus peleas de jefes favoritas, y es una característica que nos gustaría ver en los otros juegos de From Software en lugar de tener que volver a jugar un juego por completo. Gauntlet of Strength es más un modo de ataque de jefes, que te enfrenta a un jefe tras otro sin vidas extra.

Con la función de grabación, podrás enviar una versión fantasma de tus habilidades a otros jugadores, de forma similar a como funcionaban las funciones en línea en Dark Souls y Bloodborne. También hay máscaras adicionales, como un Sekiro más antiguo, para aquellos que quieran cambiar su apariencia.

TE RECOMENDAMOS LEER: Actualización de Sekiro traerá nueva modalidad boss rush

Sekiro: Shadows Die Twice es el juego más reciente lanzado por From Software, y Elden Ring llegará en algún momento en el futuro. Aún no tiene una fecha de lanzamiento y el estudio ha ofrecido muy poca información al respecto desde su anuncio, aparte de la participación del autor George RR Martin. También se lanza una nueva versión de Demon's Souls con la PS5, con el desarrollo principalmente a cargo de Bluepoint Studio.