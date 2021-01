El tan esperado Biomutant se lanza el 25 de mayo

Biomutant es un RPG de acción de Experiment 101 y THQ Nordic, bajo Embracer Group. Anunciado por primera vez en 2017, ha habido múltiples retrasos y largos períodos de tiempo en los que no se proporcionó nueva información. Ahora, los jugadores que estén interesados en este entorno único finalmente tienen un día que esperar, ya que la fecha de lanzamiento de Biomutant está programada para el 25 de mayo de 2021.

En Biomutant, los jugadores usan artes marciales, armas cuerpo a cuerpo y pistolas para ayudar u obstaculizar a seis tribus diferentes mientras se encuentran en una misión para salvar el Árbol de la Vida. Como lo implica el título del juego, hay disponibles una variedad de mutaciones y mejoras biomecánicas que desbloquearán diferentes habilidades, tanto para el combate como para la exploración. Los diferentes biomas requieren diferentes evoluciones y equipamiento, lo que anima a los jugadores a cambiar su equipamiento en lugar de ceñirse a una configuración en particular.

Según el anuncio compartido anteriormente, Biomutant aún llegará a PS4, PC y Xbox One. No hay mejoras de PS5, Xbox Series X o Xbox Series S enumeradas por ahora. Incluso si no se brindan mejoras en estas consolas de gama alta, el juego aún se puede jugar en los sistemas más nuevos a través de la compatibilidad con versiones anteriores.

Biomutant

El primer gran proyecto del estudio sueco Experiment 101, Biomutant llamó la atención debido a sus gráficos exuberantes y su entorno único, sin mencionar un extenso sistema de creación de personajes.

Las noticias sobre biomutantes se han ralentizado en los últimos años, debido en parte a que no se encuentra en su fecha de lanzamiento original de 2019, lo que lleva a algunos a cuestionar si el juego se canceló silenciosamente. El interés en Biomutant se recuperó recientemente después de que el juego apareció en los materiales para inversores de THQ Nordic con una ventana de lanzamiento de 2021.