El tamaño del archivo de Call of Duty: Black Ops Cold War va a ser enorme

Con Call of Duty: Black Ops Cold War listo para lanzarse en solo un par de semanas, Activision ha abierto el telón sobre los requisitos del juego para los jugadores de PC. Los requisitos para PC de Call of Duty: Black Ops Cold War son lo que esperan los jugadores, aunque el tamaño del archivo del juego está llamando la atención. Aquellos que quieran jugar Black Ops Cold War en PC con una configuración ultra RTX necesitarán la asombrosa cantidad de 250 GB de espacio.

Aquellos que vayan a jugar Call of Duty: Black Ops Cold War en configuraciones normales todavía necesitarán un mínimo de 175GB de espacio. Claramente, el tamaño del archivo de Call of Duty: Black Ops Cold War será tan masivo, si no más grande, que el tamaño del archivo de Modern Warfare, y es probable que genere cierta controversia entre los fanáticos. Sin embargo, en el lado positivo, Activision ofrece a los jugadores algunas opciones para reducir el tamaño de archivo de Black Ops Cold War.

Al igual que Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops Cold War ofrece a los jugadores la opción de instalar solo ciertas partes del juego. Entonces, si los jugadores solo quieren jugar al modo multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War, entonces el espacio mínimo requerido es 50GB. Esta será una solución viable para algunos, pero otros querrán acceder a la campaña y a los modos Zombies por los que también están pagando.

Los jugadores tendrán que hacer un buen espacio si desean disfrutar del juego

Activision podría reducir el tamaño de archivo

Con el tiempo, es posible que Activision funcione para reducir el tamaño total del archivo de Call of Duty: Black Ops Cold War. Esto se ha hecho con Modern Warfare, por lo que ciertamente está dentro del ámbito de las posibilidades aquí. Sin embargo, incluso si los desarrolladores logran reducir el tamaño del archivo de Black Ops Cold War, es probable que aún sea bastante grande, por lo que los fanáticos deben prepararse para reservar una gran cantidad de espacio para él independientemente.

Cabe señalar que estos tamaños de archivo de Call of Duty: Black Ops Cold War solo se aplican a la versión para PC del juego. Activision aún tiene que confirmar los tamaños de archivo para el juego en otras plataformas de manera oficial, aunque si Modern Warfare es una indicación, es probable que sean de tamaño similar. Teniendo esto en cuenta, aquellos que eligen las consolas de próxima generación pueden considerar la posibilidad de elegir una actualización de expansión de almacenamiento SSD más temprano que tarde.

La Verdad Noticias te informa que está claro que el tamaño de los archivos de los videojuegos solo seguirá creciendo, por lo que será interesante ver cómo se aborda este problema al pasar a la próxima generación de consolas.

TE RECOMENDAMOS LEER: Call of Duty Black Ops: Cold War es oficialmente anunciado ¡Aquí los detalles!

Call of Duty: Black Ops Cold War se lanza el 13 de noviembre para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.