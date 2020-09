El primer episodio de Life is Strange 2 está gratis en todas las plataformas

Life is Strange 2 se lanzó en 2018, y es hasta ahora que podemos ver una quinta parte del juego gratis, este episodio 1 ahora se puede descargar completamente gratis desde Steam para PC, PS4 y Xbox One, lo que te permite ver el juego para ganar trofeos y logros sin costo.

En el episodio 1, los hermanos Sean y Daniel Díaz se ven obligados a huir tras una tragedia familiar; la serie trata sobre algunos temas muy complicados y pide al jugador tomar decisiones que tendrán consecuencias en la narrativa.

Hay que recordar que el primer episodio apareció el 26 de septiembre de 2018, hace casi dos años; recibió un 9/10 en la reseña de GameSpot y el crítico Jess McDonell lo calificó como un primer capítulo triunfante, con una narrativa que refleja sin miedo la vida de dos hermanos latinos.

Antes de jugar el primer episodio de Life is Strange 2 de forma gratuita, sería conveniente que pusiéramos atención a un trabajo independiente que también está disponible de forma gratuita, el título es The Awesome Adventures of Captain Spirit, y lo podremos descargar para las mismas plataformas y se trata de una precuela de los eventos que ocurren en Life is Strange 2.

Por otro lado, el desarrollador Dontnod lanzó recientemente Tell Me Why, que se trata de otra serie de episodios relacionados con aventuras y el próximo juego llegará bajo el nombre de Twin Mirror, el cual está programado para ser lanzado el 1 de diciembre y también confirmó el desarrollador que si hay un tercer juego en la serie Life is Strange, contará con una historia completamente nueva.

Ahora podremos disfrutar del primer episodio completamente gratis vía Steam, por lo que deberemos aprovechar y ver la vida como la ven los hermanos Díaz para tener un enfoque distinto.