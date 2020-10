El parche previo de World of Warcraft: Shadowlands renueva la personalización

El parche previo de World of Warcraft: Shadowlands está (en su mayoría) aquí, y trae consigo algunos de los cambios más significativos en cualquier parche previo a la expansión.

El 1 de octubre, Blizzard retrasó la tan esperada expansión Shadowlands para World of Warcraft. La expansión actualmente no tiene una fecha de lanzamiento, pero su gran parche previo a la expansión ya está aquí.

Aunque no sabemos cuándo jugaremos Shadowlands este año, el parche previo es el primer paso para que Blizzard haga la transición de World of Warcraft de la triste expansión de Battle for Azeroth a, lo que los jugadores esperan, es un nuevo comienzo con Shadowlands. Este parche previo también reconstruye algunas estructuras importantes en World of Warcraft, como el nivel, la nivelación y la personalización de personajes.

Personalización de personaje

Uno de los aspectos más emocionantes de World of Warcraft: Shadowlands es una revisión completa del sistema de personalización de personajes dentro de World of Warcraft. Durante años, los jugadores se han quedado atrapados con modelos de aspecto más antiguo que tienen muy poca variedad.

Con el parche previo, los jugadores pueden expresarse con diferentes joyas, colores de ojos, colores de cabello, opciones de barba y cabello, tatuajes y más. Más importante aún, Blizzard ha incluido opciones más diversas para los jugadores, especialmente en los modelos humanos, para que puedan crear personajes que se representen a sí mismos mejor que antes.

Con este cambio, los jugadores ahora pueden personalizar completamente su personaje, además de su raza jugable, dentro de la peluquería del juego. Los jugadores no tendrán que pagar ningún servicio para cambiar el aspecto de sus personajes, incluido el sexo de su personaje.

La expansión de World of Warcraft: Shadowlands no tiene fecha de lanzamiento

Nivelaciones y niveles reajustados

El parche previo de Shadowlands viene con el squish de primer nivel de World of Warcraft. Mientras que el nivel máximo durante Battle for Azeroth fue el nivel 120, el nivel máximo ahora es 50. ¿Cómo funciona? Bueno, cualquier personaje de nivel 120 que tuvieran los jugadores ahora es de 50, y cualquier personaje por debajo de eso obtendrá un ajuste similar. Cuando Shadowlands realmente se lanza, los jugadores pueden subir de nivel de 50 a 60.

Para los nuevos personajes, el nivel de squish lo cambia todo. Blizzard ha rehecho completamente la situación de las misiones de World of Warcraft. En lugar de buscar a través de Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King y todo el camino a través de las antiguas expansiones, los jugadores ahora solo eligen una experiencia de nivelación.

Una vez que los jugadores alcancen el nivel 10, hablarán con Chromie, quien los llevará a un viaje a través de una única expansión, como la experiencia de nivelación de Mists of Pandaria o Warlords of Draenor. Los siguientes 40 niveles solo tomarán entre 10 y 15 horas, dependiendo de la experiencia elegida y el ritmo del jugador. Una vez que los jugadores terminen la expansión elegida, estarán listos para Shadowlands.