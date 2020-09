El nuevo tráiler de The Medium muestra los oscuros orígenes de The Maw

La próxima generación de consolas seguramente irá acompañada de algunos juegos fantásticos. Durante las diversas exhibiciones que se llevaron a cabo durante el año, pudimos vislumbrar lo que podemos esperar para jugar en la PS5 y Xbox Series X. Un título que llamó la atención de mucha gente es The Medium, un juego de aventuras y terror que toma lugar entre dos dimensiones. Desarrollado por Bloober Team, no se sabe mucho sobre este título, pero eso cambiará con el lanzamiento de un nuevo tráiler.

El nuevo avance, titulado "The Medium - It Came From the Rage", se publicó en el canal oficial de YouTube del desarrollador como parte del Tokyo Game Show. El avance, que se puedes ver a continuación, destaca al villano principal del juego, The Maw, quien tiene la voz del veterano de la industria Troy Baker. Aunque no vemos demasiado, The Maw parece un antagonista bastante aterrador.

También vemos a una niña llamada Sadenss. Al perder un brazo y con el rostro cubierto por una máscara de porcelana extremadamente espeluznante, Sadness advierte a nuestro protagonista de lo poderosa y malvada que es en realidad The Maw.

El tráiler también muestra el aspecto de realidad dual del juego. En el Medio, el protagonista cruza entre dos dimensiones. Uno es el mundo normal, mientras que el otro es un espejo de la realidad más oscuro e infernal. Todavía no está del todo claro cómo funcionará la mecánica de realidad dual, o dónde influirá en la historia, pero seguramente se beneficiará de la destreza tecnológica de la consola de próxima generación.

También se ha presentado una nueva obra de arte titulada 'El regalo' que muestra a Marianne, la médium titular, mientras prepara su energía psíquica contra el telón de fondo del mundo material y el mundo espiritual, con el protagonista existente en ambos. al mismo tiempo.

The Medium a punto de llegar

The Medium es el proyecto más grande y ambicioso de Bloober Team hasta la fecha, y verás a los jugadores explorar dos realidades simultáneamente mientras descubren un oscuro misterio enmascarado por secretos inquietantes, espíritus siniestros y acertijos tortuosos. El juego presenta una banda sonora escalofriante y evocadora co-compuesta por el legendario Akira Yamaoka (franquicia de Silent Hill) y Arkadiusz Reikowski (Bloober Team), de la cual una pista exclusiva ahora está disponible para descargar a través de Steam.

Los largometrajes Episodic Behind The Scenes ahora también están disponibles a través de las redes sociales de The Medium y los canales de YouTube de los desarrolladores.

Los pedidos anticipados para The Medium ahora están abiertos tanto para Xbox Series X como para PC a través de Steam en sitio oficial por $49.99/€ 49.99/£ 41.74, con un 10% de descuento. Todos los pedidos anticipados de Steam incluyen la banda sonora original de The Medium y el libro de arte digital The Art of The Medium.

Desarrollado y publicado por Bloober Team, The Medium se lanzará en Xbox Series X y PC a través de Steam durante las vacaciones de 2020.