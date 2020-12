El nuevo modo de juego de Fortnite es muy parecido a Among Us

El nuevo tema de la temporada 5 de Fortnite se ha inspirado mucho en fuentes externas para incorporarlo a su propio juego, como los nombres de algunos de los nuevos personajes. Ahora parece que algunos cambios nuevos en Fortnite pueden implicar tomar ideas del popular juego de identidad oculta Among Us con un nuevo modo de juego.

Por un tiempo limitado, la nueva actualización de Fortnite ha creado un nuevo modo de juego llamado "El espía interno", que enfrenta a los jugadores entre sí para descubrir las identidades de los espías traidores dentro del grupo. Para el nuevo modo de juego Fortnite, el objetivo de los agentes es completar tareas y ganar monedas antes de que los espías puedan matarlos a todos sin ser atrapados.

Si bien Among Us no fue el primer juego en crear la fórmula del juego de fiesta estilo mafia, podría decirse que es el juego de identidad oculta más popular e influyente en este momento. Además de eso, todavía hay bastantes similitudes clave con The Spy Within y funciones dentro de Among Us.

Fortnite estrena nuevo modo de juego parecido a Among Us

Nuevo modo de juego en Fortnite

Una de las primeras similitudes más importantes es que si los jugadores notan a un jugador sospechoso, pueden convocar una reunión para discutir con el grupo por qué creen que el jugador es el espía y votarlos. No solo eso, sino que hay un total de diez agentes con dos espías en el juego, similar al tamaño máximo del lobby en Among Us, que tiene dos impostores para diez compañeros de tripulación, sin contar la opción de un tercer impostor.

Sin embargo, The Spy Within de Fortnite incorpora chat de proximidad de voz en el juego para reuniones para discutir con otros jugadores, lo cual es un buen cambio de ritmo de tener que escribir en un teclado para los vestíbulos públicos en Among Us. Los jugadores también serán recompensados con nuevos elementos cosméticos, como un diseño de arma festivo, un nuevo planeador y una patineta con un diseño inspirado en espías. El modo de juego también cambiará cada pocos días para presentar una nueva variante de juego creada por los miembros de la comunidad KKSlider, DolphinDom, Blanky, Bunni_, Wert, MackJack, Ritual y Snownymous.

Es difícil decir si Fortnite podrá atraer a algún jugador de Among Us para unirse a este modo de juego, si esa fue la intención en primer lugar. Among Us ha dado el salto a Switch y pronto llegará a Xbox Game Pass, por lo que probablemente sea la mejor estrategia comercial mantener a los fanáticos leales al juego, ya que un juego nuevo e increíblemente popular está dando el salto a las consolas. Con suerte, los fanáticos podrán disfrutar del modo The Spy Within por sus propios méritos únicos.

Fortnite está disponible en Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S

TE RECOMENDAMOS LEER: Fortnite Battle Royale: Las mejores locaciones para un aterrizaje seguro

La Verdad Noticias te informa que Fortnite está disponible en Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X / S.