El mundo abierto que promete Pokémon Legends: Arceus en el Nintendo Switch

Para muchos gamers que son fans de la franquicia son inevitables las comparaciones entre The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el anunciado Pokémon Legends: Arceus ya que ambos hacen uso de la mecánica de mundo abierto con la cual este título de Nintendo Switch promete traer una bocanada de aire fresco a la franquicia.

Pokémon Legends: Arceus promete que la experiencia de atrapar pokémons en un mundo abierto será revolucionaria en el Nintendo Switch.

Si bien es cierto que los juegos de mundo abierto no son nada nuevo sí que lo son para Pokémon cuya franquicia ha durado 25 años con prácticamente la misma fórmula pero cada vez más afinada.

Y es que precisamente eso fue lo que hizo esta mecánica con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, revitalizando dicha franquicia entregando un mundo abierto para explorar pero reteniendo el sentido de aventura clásico de la serie.

Es así que los fans esperan los mismo en el caso de Pokémon Legends: Arceus cuando este esté por fin disponible para el Nintendo Switch con el potencial de atraer incluso a los gamers que no han tocado un juego de la serie en años.

La promesa de Pokémon Legends: Arceus

En realidad la popularidad de la franquicia no ha hecho más que crecer a los largo de los años y Pokémon Legends: Arceus es uno de los anuncios más recientes en el universo de juegos, juegos de cartas, aplicaciones y anime que lo conforma.

De igual forma son cada vez más los jugadores veteranos que regresan de una manera u otra a la nostálgica franquicia y Pokémon Legends: Arceus podría ser el juego que haga voltear a muchos hacia el Nintendo Switch.

Es así que las expectativas sobre Pokémon Legends: Arceus aumentan mientras los gamers esperan su llegada al Nintendo Switch. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este lanzamiento para traerte lo más reciente.

