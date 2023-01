El mayor lanzamiento de juegos de PlayStation en 2023

El 2023 será otro gran año para los jugadores de PlayStation, ya que varios juegos muy esperados serán lanzados. Después del difícil momento en 2022 debido al coronavirus y otras dificultades, muchos juegos tuvieron que ser retrasados, pero ahora, el 2023 será un año de éxito en el mundo de los juegos.

Hogwarts Legacy será lanzado el 10 de febrero

Hogwarts Legacy será lanzado el 10 de febrero

Hogwarts Legacy es uno de los juegos más esperados en el 2023 debido a la masiva popularidad de la serie de libros Harry Potter, con muchos fans esperando ansiosamente la oportunidad de convertirse en un estudiante en Hogwarts. Los jugadores podrán personalizar la apariencia, género, voz y casa de su protagonista, y también podrán aprender varios hechizos, explorar el castillo mágico en la década de 1890 e interactuar con nuevos personajes como Natasi Onai y el profesor Eleazar Fig.

Aunque el juego ha recibido respuestas positivas de muchos fans, hay otros que se muestran reacios a jugar el nuevo juego de Harry Potter debido a las polémicas de J.K. Rowling, lo que lleva al desarrollador del juego a afirmar en la sección de preguntas frecuentes que la autora no está directamente involucrada en la historia del juego. Portkey Games no deja que el drama en curso afecte el desarrollo del juego y ha lanzado varios nuevos trailers y demostraciones de juego, siendo el más reciente el que destaca la Dark Arts Arena, donde los jugadores pueden lanzar maldiciones imperdonables a sus enemigos.

Star Wars Jedi: Survivor debe lanzarse el 17 de marzo

Star Wars Jedi: Survivor debe lanzarse el 17 de marzo

Con el éxito de Star Wars Jedi: Fallen Order, no es sorprendente que Electronic Arts esté publicando una secuela que sigue el viaje de Cal Kestis un poco más mayor de lo que era en Star Wars Jedi: Fallen Order. Respawn Entertainment lanzó un trailer de juego en los Game Awards 2022, pero el mayor giro de la trama de Jedi: Survivor no estaba en él, ya que el trailer se centra principalmente en el juego y en las nuevas habilidades de Cal. Otra información sobre Jedi: Survivor lanzada en otro lugar ha revelado que Cal viaja por la galaxia para reunir al equipo Stinger Mantis.

Final Fantasy 16 se lanzará el 22 de junio

Final Fantasy 16 se lanzará el 22 de junio

Square Enix nunca falla al despertar el interés con el anuncio de un nuevo título principal en la serie Final Fantasy, y el último juego ha capturado el interés de los jugadores de PlayStation con su perfecto cambio de convocatorias en Final Fantasy 16, introduciendo peleas de convocatorias estilo kaiju donde los jugadores pueden controlar a los Eikons en batallas de proporciones épicas. La historia seguirá el viaje de Clive Rosfield, quien trata de vengar la muerte de su hermano pequeño, Joshua, y en el proceso, conocerá a aliados leales, como Jill Warrick y Torgal, y se verá arrastrado a una lucha política entre reinos.

Marvel's Spider-Man 2 deber estrenarse en otoño

Marvel's Spider-Man 2 deber estrenarse en otoño

No hay mucha información sobre Marvel's Spider-Man 2, pero numerosos avances y capturas de pantalla han revelado que el juego contará con Miles Morales y Peter Parker como un dúo de Spider-Man, pero parece que Venom también desempeñará un papel importante en el próximo juego. Hay una posibilidad de que Venom sea jugable en Marvel's Spider-Man 2, lo que proporcionaría una jugabilidad más brutal que contrastaría agradablemente con el conjunto de movimientos de Spider-Man. También parece que Venom no será el único villano en el próximo juego, ya que hay indicios en el tráiler de debut de que Kraven hará una aparición en Marvel's Spider-Man 2.

Te puede interesar: ¿Qué es PlayStation Plus?

Los mejores juegos lanzados en PlayStation en 2023

Los mejores juegos lanzados en PlayStation en 2023:

Forspoken - enero 24

Dead Space - enero 27

Hogwarts Legacy - febrero 10

Skull and Bones - marzo 9

Star Wars Jedi: Survivor - marzo 17

Resident Evil 4 - marzo 24

Final Fantasy 16 - junio 22

Marvel's Spider-Man 2 - otoño de 2023

Final Fantasy 7 Rebirth - invierno de 2023

Ya que tomará un tiempo antes de que se lancen todos estos juegos, los jugadores pueden considerar revisar el catálogo de juegos disponibles en PlayStation Plus Extra en diciembre de 2022 y jugar títulos recién añadidos como Far Cry 5 y Yakuza 6: The Song of Life.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!