El legado de Hogwarts RPG de Harry Potter llega con gran retraso

Desde que se filtró en línea el primer metraje del juego de rol de Harry Potter Hogwarts Legacy, ha habido una gran expectación por el juego.

Después de todo, la franquicia de Harry Potter nunca ha tenido un videojuego triple A adecuado para ella, y muchos fanáticos han estado emocionados de ver de qué se trata. Después de meses de rumores y especulaciones, Hogwarts Legacy finalmente se anunció para una fecha de lanzamiento de 2021, pero desafortunadamente, el juego se ha retrasado.

Retraso de Hogwarts Legacy

El desarrollador de Hogwarts Legacy, Avalanche Software, ha confirmado que el juego ya no se lanzará en 2021. La nueva fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy es en algún momento de 2022, aunque no se reveló un día o mes de lanzamiento específico. Avalanche Software no ofreció muchas explicaciones sobre por qué necesitaba retrasar Hogwarts Legacy, más allá de eso, el retraso le dará al estudio más tiempo para asegurarse de que el juego esté a la altura de las expectativas.

En su mensaje anunciando la demora, Avalanche Software agradeció a los fanáticos por su apoyo al juego de etiquetas Portkey Games y por el rumor positivo que ha disfrutado desde el avance del anuncio. También incluía una imagen de magos mirando la tienda de varitas Ollivanders, aunque no está claro si se trata de una imagen del juego o representativa de lo que los jugadores pueden esperar del juego final.

Si bien los fanáticos de Harry Potter probablemente estén decepcionados al saber que la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy se ha retrasado hasta 2022, otros pueden preferirlo. Muchos juegos se han lanzado demasiado pronto a lo largo de los años, con errores y una gran cantidad de problemas técnicos que han agriado la opinión pública sobre ellos. Con suerte, esta demora asegurará que Hogwarts Legacy evite un destino similar y pueda estar a la altura de las expectativas.

Con suerte, Avalanche Software mantiene a los fanáticos interesados al lanzar nuevos detalles de Hogwarts Legacy en los próximos meses. Dado que el primer tráiler oficial de Hogwarts Legacy fue lanzado durante una presentación de PlayStation 5, tal vez las revelaciones futuras también tengan lugar durante los eventos de PlayStation State of Play. Por otra parte, tal vez Warner Bros tendrá su conferencia de prensa E3 que pretendía organizar el año pasado, y los fanáticos pueden esperar más noticias de Hogwarts Legacy en ese evento.

Hogwarts Legacy se lanza en 2022 para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X

Cualquiera que sea el caso, los fanáticos de Harry Potter deberán mantenerse ocupados con los títulos existentes de Portkey Games, que incluyen Harry Potter: Puzzles & Spells, Wizards Unite y el controvertido Hogwarts Mystery. Mientras tanto, pueden esperar que 2022 sea un año especialmente importante para la franquicia, ya que no solo verá el lanzamiento de Hogwarts Legacy, sino que también verá el estreno de la nueva película Fantastic Beasts en los cines.

La Verdad Noticias te informa que Hogwarts Legacy se lanza en 2022 para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.