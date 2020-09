El juego de carreras Dirt 5 se vuelve a retrasar, ahora tardará tres semanas más

El icónico juego de carreras en terrenos difíciles de Codemasters, Dirt 5, ha tenido un nuevo retraso, y es que se suponía que el juego de rally sería lanzado el 9 de octubre, sin embargo hace unos días se anunció que se retrasaría para el el 16 de octubre, y ahora un segundo retraso provoca que el estreno se recorra hasta el 6 de noviembre.

Por medio de un comunicado en Twitter, Codemasters explicó la razón por la que se tomó esta decisión y según su palabras la estrategia responde al aprovechamiento de los lanzamientos al mercado de las consolas de próxima generación, mismas que llegarán antes de la temporada navideña.

Para cerrar el comunicado, Codemasters aseguró que habrá nuevas imágenes y noticias entre el día de hoy y noviembre, en la que se incluyen la lista completa de automóviles y los detalles de las novedades que ofrecerá la próxima generación de consolas para el juego.

Dirt 5 genera una alta expectativa

Si hay algo que se le debe aplaudir a Dirt 5 es el hecho de que ha buscado tomar una dirección distinta a la de otros juegos de la serie, ya que está será la primera ocasión en la que los propios jugadores tendrán la oportunidad de crear sus propios circuitos gracias al nuevo editor llamado Playgrounds, esto permitirá a los conductores diseñar, construir y compartir sus creaciones para carreras.

Alongside Playgrounds es un nuevo modo de carrera protagonizado por algunas voces familiares, como es el caso de Troy Baker, quien ha prestado su voz en títulos como The Last of Us y Bioshock Infinite y ahora actuará junto a Nolan North de Marvel's Avengers. Baker y North interpretaron a los hermanos Drake en Uncharted 4, por lo que será interesante ver cómo juegan como archienemigos en Dirt 5.

Dirt 5 se lanzará en PC y consolas el 6 de noviembre y llegará a Google Stadia a principios de 2021.