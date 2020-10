El grupo de K-pop Twice se une a la lista de League of Legends K/DA

La sensación del grupo de chicas K-pop Twice aparecerá en el próximo álbum del grupo pop ficticio K/DA de League of Legends.

Tras el éxito de K/DA en 2018, Riot Games lanzó un sencillo de prelanzamiento, "The Baddest" en septiembre. Soyeon y Miyeon del grupo de chicas de K-pop (G) I-dle regresaron a sus papeles de Akali y Ahri, pero la canción también contó con dos nuevas cantantes: Bea Miller y Wolftyla. Madison Beer y Jaira Burns aparecieron en el primer sencillo de K/DA, "Pop/Stars", y están regresando al grupo.

El resto del EP contará con más cantantes. La lista completa de pistas es la siguiente:

The Baddest (con Soyeon and Miyeon of (G)I-dle, Bea Miller, Wolftyla)

More (con Madison Beer, Soyeon and Miyeon of (G)I-dle, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine)

Villain (con Madison Beer, Kim Petras)

I’ll Show You (con Twice, Bekuh Boom, Annika Wells)

Drum Go Dum (con Aluna, Wolftyla, Bekuh Boom)

Twice, un éxito K-pop

Twice es un grupo de chicas de K-pop muy popular y ha creado numerosos sencillos pegadizos que encabezan las listas como "Cheer Up", "Likey" y "Feel Special". Lexie Liu es una destacada cantante y rapera china, y Bekuh Boom es conocida por su trabajo con el grupo de K-pop Blackpink, por lo que es seguro decir que hay toneladas de talento en este próximo álbum.

No estamos del todo seguros de qué personajes están en qué canciones, o qué cantantes representan qué personajes, aparte de Soyeon y Miyeon, es muy probable que mantengan sus roles como Akali y Ahri. Un representante de Riot Games ha confirmado que los nueve miembros de Twice actuarán en "Te lo mostraré" (I’ll Show You), así que prepárate para una interesante distribución de líneas.