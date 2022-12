¿El final de Minecraft realmente significa algo?

¿El final del juego de Mojang realmente significa algo?

En la superficie, Minecraft es un juego que alienta a los jugadores a crear sus propios objetivos e historias en una caja de arena creativa casi infinita. Los spin-offs como Minecraft Dungeons y Minecraft Legends implementarían alguna historia, pero el juego original prospera sin dirección. Hay algunos objetivos predefinidos, como matar al Ender Dragon y sobrevivir al aterrador bioma Deep Dark, pero es difícil encontrar algo similar a los tipos de tramas que usan otros juegos para impulsar a los jugadores, incluso cuando se mira el final oficial de Minecraft.

El final ha confundido a la comunidad desde que se agregó en la actualización Beta 1.9. Originalmente escrito por Julian Gough y ahora en el dominio público, Minecraft's End Poem es una conversación críptica entre dos entidades, aparentemente discutiendo al jugador desde una perspectiva externa.

Partes del poema están distorsionadas con texto defectuoso, aunque la gran mayoría es legible. Si bien el poema puede no brindar mucha información sobre la historia de Minecraft, todavía hay un mensaje conmovedor entre líneas.

La historia del poema final de Minecraft es más simple de lo que uno podría pensar

Un hecho importante a tener en cuenta es que el final de Minecraft siempre tuvo la intención de no tener sentido. Notch, el creador original de Minecraft, envió un tweet en 2011 pidiendo a las personas que enviaran un "texto tonto y exagerado de la nada" para el final del juego. The End Poem siempre tuvo la intención de ser un galimatías que contrastaría con la premisa simple del juego. De una manera bastante anticlimática, inicialmente parece que este es el caso y que el final de Minecraft no significa nada. Sin embargo, ha adquirido cierto significado en los últimos diez años.

The End Poem ha permanecido prácticamente intacto desde que se implementó en 2011. Si bien Mojang corrigió algunos errores gramaticales menores, mantuvo este final críptico como estaba. Si bien esto puede deberse a que la compañía no posee los derechos legales para usar el poema, Mojang podría haberlo eliminado fácilmente del juego. Si bien la intención original puede haber sido que el End Poem fuera un cambio de tono divertido, el hecho de que permanezca en el juego hasta el día de hoy puede sugerir que hay algo sustancial que los jugadores deben extraer de este texto "sin sentido".

Desglosando el significado detrás del poema final de Minecraft

Así es la historia del juego de Mojang.

The End Poem de Minecraft parece representar a dos oradores en una conversación sobre el jugador. Inicialmente sugieren que al vencer al Ender Dragon, el jugador ha ascendido a algún tipo de comprensión superior del mundo. Uno de los oradores afirma que, debido a esta mayor comprensión, el jugador ahora puede ver los pensamientos de los dos oradores. En ningún momento el poema se dirige directamente al jugador, sino que es más una conversación sobre él.

Por lo que dicen estos dos oradores, está claro que han estado observando al jugador durante mucho tiempo. De hecho, queda muy claro que es posible que ni siquiera estén hablando específicamente del jugador. Los oradores comienzan a hablar sobre algo conocido como "la interfaz original" que permitía al jugador soñar con refugio, caza y luz solar. Esto podría estar aludiendo al juego inicial de Minecraft de golpear árboles y construir refugios, aunque es probable que haya algo más profundo que extraer del poema.

El poema final de Minecraft trata sobre los sueños, el universo y la importancia del jugador

Esto significa el poema final del juego de Mojang.

Dos temas importantes que se mencionan varias veces a lo largo de Minecraft's End Poem son los sueños y el universo. Hay varias líneas que implican el hecho de que los jugadores pueden crear con sus sueños, como cuando un hablante dice: "A veces, el jugador soñaba que era un minero, en la superficie de un mundo que era plano e infinito. El sol era un cuadrado de blanco. Los días eran cortos, había mucho que hacer, y la muerte era un inconveniente temporal ".

También se hace referencia a la vida como un sueño, aunque se le llama el "sueño largo" en comparación con Minecraft que es el "sueño corto". La idea de los sueños en este poema pretende tocar cómo los juegos y la realidad a menudo pueden mezclarse. El creador del poema incluso declaró en una entrevista con BoingBoing que "Es un sueño como metáfora. Me encanta la extrañeza que surge cuando la gente se pierde tanto en un juego que el juego se convierte en el mundo".

Aquí es donde entra en juego el segundo tema, el universo. Los oradores describen el universo como planetas y estrellas, electrones y protones, palabras, código de computadora e incluso su verdadera identidad. Algo que todas esas cosas tienen en común es que son partes más pequeñas de un todo mayor. El código crea programas, los planetas y estrellas forman galaxias, y las palabras nacen historias. The End Poem frecuentemente toma conceptos masivos como el universo o la vida y los simplifica en partes más pequeñas, minimizando la escala del universo.

El poema final de Minecraft parece ser sobre cómo importa el jugador. El poema no está de acuerdo con la idea de que el jugador no es nada comparado con la gran escala del universo, ya que muchas cosas que son mucho más pequeñas comparten muchos rasgos similares con el universo. El ADN son solo letras que cuentan la historia de una persona, el código son solo los electrones y protones que forman un mundo, y los sueños son solo el significado que las personas extraen de lo que ven. En otras palabras, el universo y el jugador no son tan diferentes como pueden parecer.

Minecraft es un juego extrañamente apropiado para enmarcar este tipo de mensaje. El código del juego crea un mundo en el que los jugadores invierten tiempo y cuidado, muy parecido a su vida real. La cantidad de tiempo invertido en ambos puede variar mucho, pero el tiempo no cambia el hecho de que el jugador experimenta ambos mundos. The End Poem cumple su propósito como final de Minecraft, ya que alienta a los jugadores a "despertar" del sueño que es el mundo de Minecraft para que puedan experimentar lo que venga a continuación.

Te puede interesar: ¿Aún puedes jugar Minecraft Classic?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Minecraft. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.