El director de Xbox sugiere que The Elder Scrolls 6 no llegará a PS5

Sin duda, muchos todavía se están recuperando de la noticia de que Microsoft ha adquirido Bethesda. Es un cambio de juego para Xbox Series X, pero también pone en duda el futuro de los juegos de Bethesda. Si bien los juegos que se encuentran actualmente en la plataforma PlayStation o tienen la exclusividad de PlayStation mantendrán esas ofertas, juegos como The Elder Scrolls 6, Fallout y más son cuestionables. Ahora, el director de Xbox Phil Spencer finalmente ha comentado sobre esa posibilidad.

En una entrevista reciente con Kotaku, se le preguntó a Phil Spencer: ¿Es posible recuperar una inversión de 7.5 mil millones de dólares si no vende The Elder Scrolls 6 en PlayStation?, Rápidamente afirmó que no tenía ninguna razón monetaria para poner el juego en PS5. Como saben muchos de los que se han mantenido al día con el debate o han participado en él, un argumento común era cómo Microsoft necesitaría lanzar The Elder Scrolls 6 en el juego para recuperar inversiones y obtener ganancias, entre otras razones, pero Spencer parece estar disparando esa idea aquí abajo.

Filosofía de Xbox

Pero eso no es todo. Spencer continuó hablando sobre el trato, la filosofía de Xbox con respecto a los juegos y los jugadores, y la cantidad de plataformas que Xbox tiene listas. Si bien Spencer no sale y dice "no" a The Elder Scrolls 6 en la PS5, su fraseo sugiere que, de hecho, probablemente no lo hará:

No quiero estar loco por eso. Este trato no se hizo para quitarle juegos a otra base de jugadores como esa. En ninguna parte de la documentación que reunimos estaba: ¿Cómo podemos evitar que otros jugadores jueguen a estos juegos? Queremos que más personas puedan jugar, no menos personas que puedan jugar. Pero también diré en el modelo, solo estoy respondiendo directamente la pregunta que tuviste, cuando pienso en dónde jugará la gente y la cantidad de dispositivos que teníamos, y tenemos xCloud y PC y Game Pass y nuestra base de consola, no tengo que enviar esos juegos a ninguna otra plataforma que no sean las plataformas que admitimos para que el trato funcione para nosotros. Lo que sea que eso signifique.

Al abordar la pregunta y ser lo más honesto posible, afirma que el trato no tuvo nada que ver con alejar a los fanáticos de Elder Scrolls de la PS5. Sin embargo, en el modelo de negocio que Xbox y Bethesda parecen estar tomando se trata del "dónde" la gente jugará. Al mencionar la cantidad de dispositivos con soporte de Microsoft, incluidos xCloud, PC, Game Pass y su propia base de consola, explica que no hay necesidad de juegos en plataformas que la compañía no admite.

The Elder Scrolls 6 está en desarrollo

En otras palabras, esto se convierte en un gran agujero para aquellos cuyo argumento principal era que Bethesda continuaría lanzando su juego, incluso si se tratara de sus juegos más importantes como The Elder Scrolls 6 y Fallout, en la PS5. Una vez más, Spencer no descarta necesariamente la posibilidad, pero si eso significa crecer y hacer lo mejor para la marca, está claro que las plataformas compatibles con Xbox serán claramente el pilar. Si bien esto aún puede parecer una decepción para la PS5, es un contraargumento a la crítica de que Xbox no tiene suficientes exclusivas. Y con juegos como Elder Scrolls 6 en Game Pass desde el primer día, es un gran incentivo invertir en el ecosistema de Xbox.

