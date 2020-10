El contenido de Marvel llegó para quedarse en Fortnite

Fácilmente, uno de los títulos de videojuegos de Battle Royale más populares disponibles en el mercado es Fortnite de Epic Games.

Este juego explotó en todo el mundo y logró traer a Epic Games una tonelada de ingresos. Hay fanáticos, tanto jóvenes como mayores, disfrutando de este título y de las diversas actualizaciones de temporada que presenta en los últimos años. De hecho, si eres fanático de Marvel, es probable que hayas disfrutado de esta última temporada que ve el lanzamiento de todo tipo de contenido de Marvel en Fortnite.

Ver eventos cruzados con Fortnite ciertamente no es nada nuevo. Esta IP es tan masiva que otras IP se apresuran a hacer un trato para algún tipo de evento promocional. Hemos visto algunas actualizaciones de temporada bastante increíbles para este juego en el pasado, pero la última se titula Nexus War, un evento que tiene varios personajes icónicos de superhéroes y villanos de Marvel que se presentan a la batalla.

Fortnite y Marvel seguirán colaborando juntos

Algunos de ustedes pueden haber asumido que esto no era más que un evento de temporada que terminaría y sería eliminado. Sin embargo, ese no será el caso.

Epic Games y Marvel tendrán futuro

Recientemente, el director creativo mundial de Epic Games, Donald Mustard, habló con el podcast de This Week in Marvel sobre el evento. Según Donald Mustard, este es solo el comienzo de lo que Epic Games y Marvel han planeado. Esa es una de las principales razones por las que Epic Games eligió el nombre Nexus War para este evento, ya que es solo el comienzo de un largo camino de contenido con temática de Marvel. Podríamos ver a Marvel tomar alguna forma en Fortnite durante los próximos años. Desafortunadamente, no tenemos mucha información fuera de eso.

Me imagino que otras franquicias ocuparán un lugar central en diferentes puntos, pero estos eventos centrados en Marvel podrían ser algo que suceda en intervalos, dando a los icónicos superhéroes una dura lucha en el icónico mapa de la isla.

En cualquier caso, tendremos que esperar y ver qué trae Nexus War al final de la temporada. En otras noticias sobre Epic Games, la compañía todavía se encuentra en una batalla legal para recuperar Fortnite en iOS, que los jugadores se han visto obligados a eludir el evento Nexus War por completo debido a que el título se eliminó del mercado y Epic Games no está disponible.