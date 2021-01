El campeón de League of Legends, Rammus, recibirá una actualización pronto

El campeón de League of Legends, Rammus, se enfrentará a una serie de ajustes en un futuro no muy lejano. El director de diseño de jugabilidad Mark ‘Riot Scruffy’ Yetter ha publicado un nuevo resumen de algunos pensamientos de jugabilidad que el equipo tiene sobre The Armordillo, por lo que tenemos una idea de los cambios que se avecinan pronto.

Yetter explica que, con Rammus de camino al juego multijugador móvil hermano de League, Wild Rift, los respectivos equipos de desarrollo de los dos juegos MOBA han colaborado para "actualizar las partes de su juego que más habían envejecido, manteniendo intacto su icónico núcleo veloz". Si bien los equipos están interesados en mantener las dos versiones de Rammus "lo más similares posible", hay algunos cambios específicos de PC League que el equipo de juego desea introducir para "mantener intacto su patrón de juego principal, pero actualizar algunos de los hechizos (como R) que son más insuficientes ”.

Los objetivos del equipo con estos cambios son multifacéticos. El desarrollador explica que apunta a un mayor número de opciones de juego para el campeón, dando a los jugadores de Rammus "un punto alto distintivo que refleja adecuadamente su fantasía de alta velocidad", haciéndolo neutral en cuanto al poder, y mejoras en la claridad y satisfacción de los efectos visuales y efectos visuales.

La lista de cambios de apariencia inicial para el campeón es la siguiente (a través de Riot Games), aunque vale la pena señalar que estos son solo pensamientos de juego, como tales, no están escritos en piedra, por lo que pueden cambiar o no llegar al juego al final , dependiendo de varios factores.

Burla punzante (E)

La duración de la burla aumenta un 250% en los monstruos.

Enfriamiento: 12 / 11.5 / 11/105/10 cambiado a 12 en todos los rangos

Duración de la burla: 1.25-2.25 cambiado a 1-2 segundos

(Recortando algo de poder aquí para dar cuenta de su poderosa nueva definitiva)

Golpe elevado (R)

Rammus salta en el aire y golpea una ubicación objetivo, lo que inflige daño mágico y ralentiza a los enemigos durante un segundo.

Si se lanza Soaring Slam mientras Rammus está en Powerball, los enemigos cercanos al centro también son derribados y reciben el daño de colisión de Powerball, poniendo fin al efecto de Powerball.

Rammus también genera tres réplicas adicionales en la ubicación objetivo, cada una de las cuales inflige una pequeña cantidad de daño mágico y actualiza la ralentización inicial.

Soaring Slam inflige un 200% de daño a las torretas.

El alcance de Soaring Slam aumentó según la velocidad de movimiento de Rammus.

Enfriamiento: 100/80/60 cambiado a 120/100/80 segundos

No está claro cuándo será "pronto" para estos cambios, pero puedes estar atento al calendario de parches de League of Legends 2021 si estás interesado en ver cuándo vencen las actualizaciones del juego durante el resto del año.