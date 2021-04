El Señor de los Anillos: Amazon cancela juego MMO por esta razón

Después del fracaso de las negociaciones con Tencent, conglomerado chino que compró al colaborador original Leyou, Amazon ha tenido que cancelar el esperado juego MMO de El Señor de los Anillos.

El reporte de la cancelación del MMO de El Señor de los Anillos de Amazon ha decepcionado a los fans de la saga.

El reporte ha venido por parte de Bloomberg y fue confirmado por un representante de Amazon quien detalló que fueron incapaces de llegar a un acuerdo para proceder con el juego tras el inicio de las negociaciones a principios de año.

La tienda en línea más grande del mundo planeaba un juego gratuito de MMO de acción y aventura que tomaría elementos, locaciones y personajes de la franquicia de El Señor de los Anillos.

Se sabe también que el juego relataría una historia situada antes de los eventos de la trilogía literaria y cinematográfica. La cancelación de este título es solo el más reciente contratiempo que la división de juegos de Amazon ha enfrentado tras casos como el de Crucible, Breakaway y Nova.

El Señor de los Anillos: Gollum continúa su desarrollo

Por fortuna no todas son malas noticias para las adaptaciones a videojuego de la obra de J. R. R. Tolkien ya que el anunciado The Lord of the Rings: Gollum continúa su desarrollo y ha entregado ya un tráiler y varios teasers dando los primeros vistazos al esperado juego.

Como hemos informado este juego está siendo desarrollado por Daedalic Entertainment y fue anunciado desde 2019 generando gran expectativa entre los fans de El Señor de los Anillos ya que tendrá como protagonista a Gollum.

Es así que controlando a este retorcido personaje los jugadores podrán explorar las terribles tierras de Mordor usando la astucia y sigilo más que la confrontación directa para poder sobrevivir a los peligros. Este esperado título llegará a PS5, Xbox Series X y PC.

Es así que lamentablemente la falta de un acuerdo ha privado a los fans de El Señor de los Anillo del ambicioso MMO que Amazon tenía planeado y en el que venía trabajando. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios de la división de juegos de la empresa para traerte lo más reciente.

