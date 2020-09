El PlayStation 4 estrenará ocho nuevos juegos gracias a Annapurna y su caja

Annapurna Interactive no ha existido por tanto tiempo, sin embargo ya ha publicado muchos juegos memorables, incluyendo Outer Wilds, Donut County , What Remains of Edith Finch y Sayonara Wild Hearts.

Para celebrar sus primeros cinco años como una de las potencias indie, AI se ha asociado con iam8bit para lanzar cajas para PS4 de forma física que contienen ocho grandes títulos, entre los que se incluirán también Kentucky Route Zero: TV Edition y Wattam, así como Telling Lies y Gorogoa, juegos que se incluyen en las cajas, siendo este el primer lanzamiento físico para PS4 para ambos juegos.

La colección Annapurna Interactive Ultimate PS4 tiene un costo de $179.99 dólares y cuenta con cubiertas exclusivas y por $20 dólares adicionales, se puede obtener la Edición Limitada para PS4 Deluxe de AI, que incluye además un paquete ultra premium con un contenedor diseñado a medida junto con un prólogo del fundador de AI, Nathan Gary, y declaraciones del equipo detrás de cada juego; esta edición limitada contará con una producción de 2 mil copias.

Ocho increíbles juegos para PS4 en una caja muy especial

Desde el día de hoy es posible realizar el pedido anticipado de cualquiera de las dos versiones de las de Annapurna Interactiva, aunque la versión definitiva estará disponible a través de varios minoristas en todo el mundo durante un tiempo muy limitado.

Por otro lado, la edición especial de lujo sólo se podrá obtener por medio de iam8bit, aunque hasta el momento la fecha de lanzamiento no ha sido confirmada, sin embargo se dio a conocer que las entregas de los pedidos realizados se enviarán con el tiempo suficiente para que los juegos lleguen a tiempo para las fechas navideñas.

Una gran selección de juegos está por llegar a los jugadores de PS4, así que es muy buena idea ir haciendo la reservación de la caja para poderla disfrutar antes de que termine el año.