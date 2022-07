El DLC de Elden Ring puede esperar: Mod de supervivencia es de 'nivel dios'

El DLC de ER puede esperar: Mod de supervivencia es de 'nivel dios'

Estoy perdido en Elden Ring. Y no en una forma romántica, figurativamente hablando, del tipo 'perderse en un buen libro' tampoco.

Literalmente no sé dónde estoy, una situación en la que no esperaba estar antes de la llegada del contenido descargable oficial de Elden Ring.

Como muchos de ustedes, he pasado literalmente cientos de horas peinando las desoladas llanuras de las Tierras Intermedias, hasta el punto en que creo que ahora sé la ubicación de casi todos sus rincones, grietas y mazmorras llenas de esqueletos.

En este caso, creo que podría estar en las afueras de la capital, a juzgar por la ubicación de los Erdtrees que iluminan la oscuridad, pero eso es solo una suposición porque es después del anochecer y no puedo ver dos pies delante de mi cara.

En el nuevo mod de supervivencia incluso pasar la noche a salvo es un reto.

Este no es el DLC oficial de Elden Ring, sino el modo de supervivencia de Grimrukh (se abre en una nueva pestaña): un mod de revisión brillante para PC que presenta una gran cantidad de mecánicas de supervivencia, que incluyen hambre, sed, temperatura, enfermedades, un árbol de fabricación de armas y noches más oscuras y positivamente aterradoras.

Ya escribí una lista de deseos de DLC de Elden Ring que detalla todo lo que me encantaría ver de una expansión cada vez que llegue, pero, sinceramente, el modo Supervivencia está haciendo más que suficiente para sacarme del apuro mientras tanto.

No es hasta que tropiezo en una mazmorra que me doy cuenta de que, de hecho, estoy en las afueras de la capital, después de haber caído inadvertidamente desde un terreno más alto mientras estaba montado en mi corcel mágico, Torrent.

Lamentablemente, también han sido nerfeados en virtud del Modo Supervivencia, lo que hace que mi ofensiva en la oscuridad sea mucho menos agresiva.

El hecho de que deba crear elementos para combatir el hambre y la sed, y también protegerme contra los efectos de la temperatura, le da al Modo Supervivencia una sensación similar a la de Zelda Breath of the Wild, mientras que hacer todo lo posible para sobrevivir a la noche emite fuertes vibras de Minecraft, Terraria y The Long Dark.

Por supuesto, las bestias de pesadilla que deambulan por las Tierras Intermedias hacen que todo sea mucho más horrible, algo que se vuelve aún más aterrador por el hecho de que el árbol de armas de este mod significa que las armas ya no se pueden encontrar en la naturaleza ni comprarlas a los comerciantes.

En cambio, cada herramienta debe fabricarse con nuevos materiales y otras armas "básicas", de las cuales hay muy pocas.

Para empeorar las cosas, la enfermedad es una amenaza constante mientras recorres cada llanura plagada de plagas, lo que hace que la búsqueda de recetas de curas artesanales sea absolutamente esencial.

Agregue el hecho de que pasar el tiempo aumenta su hambre y sed, la resistencia se pierde cuando se pasan períodos prolongados en el frío, y el hecho de que las tasas de caída de elementos se han reducido en todos los ámbitos, y realmente tiene su trabajo cortado para si pasas una sola noche en las Tierras Intermedias, no importa una línea de búsqueda completa.

De repente, los jefes principales de Elden Ring, y las rutas ruines hacia ellos, se vuelven secundarios; en su lugar, buscas suministros en todos los rincones del mapa para comer, beber, fabricar armaduras y/o curar cualquier enfermedad que hayas encontrado. atacado por enésima vez.

Dado el éxito sin precedentes de Elden Ring, el contenido descargable de alguna forma es, sin duda, inevitable en este momento.

Dadas las líneas de tiempo que los juegos anteriores de FromSoftware han mantenido, sobre todo la serie Dark Souls, estoy algo sorprendido de que el desarrollador no haya revelado o incluso no haya provocado algo en términos oficiales todavía, porque si bien es posible que el juego solo se haya lanzado en febrero, Dark Souls 3 reveló su DLC Ashes of Ariandel cinco meses después del lanzamiento del juego base.

Se aplican cronogramas similares a Dark Souls, Dark Souls 2 y Bloodborne, y debe asumir que FromSoftware sabe adónde se dirige con su proyecto más exitoso hasta la fecha.

Sobrevivir el día en el mod de Elden Ring

Me encantaría ver algo que explore la historia del hermano maldito de Melania, Miquella, con un poco más de profundidad cada vez que llegue el DLC oficial de Elden Ring, pero, con toda honestidad, el Modo Supervivencia es tan bueno que ahora no tengo prisa por lanzarme a algo nuevo.

Simplemente sumergiéndonos en la oscuridad de la noche, las Tierras Intermedias de repente se sienten frescas e inexploradas.

Elden Ring en su estado de vainilla no es lo que llamarías un juego indulgente, pero la mecánica ultra castigadora de Survival Mod le da a cada decisión una capa adicional de peso.

¿Vale la pena enfrentarse a esos enemigos para acceder a ese cofre, sabiendo que podrías terminar herido y pasar las próximas dos horas buscando medicinas?

¿Puede arriesgarse a tomar el camino más corto hacia su objetivo sabiendo que está mal equipado y podría terminar con hipotermia? ¿Vale la pena salir después del anochecer, incluso con una antorcha? El solo pensamiento de estas preguntas me está poniendo ansioso.

Todo lo cual es, por supuesto, testimonio de la calidad del trabajo de Grimrukh (con la ayuda adicional de los modders de Souls Jan Zielasko, Thens y King Bore).

Con 377 recetas de fabricación de armas y decenas de elementos que aumentan la salud y el estado, sin mencionar el hambre, la sed y el sutil pero sofisticado ajuste de sumergir las Tierras Intermedias en la oscuridad total durante la noche.

Survival Mode realmente pone a Elden Ring patas arriba, hasta el punto en que se encuentra a horcajadas sobre un terreno extraño: es familiar porque ya conoces bien este mundo, pero también es totalmente extraño debido a los cambios antes mencionados, y eso en sí mismo es desconcertante.

Grimrukh ha demostrado su destreza para este tipo de proyectos que cambian el juego con Dark Souls Nightfall, un mod de conversión total en progreso para el primer juego de Dark Souls que pone a Lordran patas arriba de una manera similar.

Grimrukh dice (se abre en una nueva pestaña) que con el Modo Supervivencia ahora lanzado en la naturaleza, actualizado a v1.5, y con el código fuente del proyecto ahora disponible para que todos los jugadores lo doblen y lo rompan a su antojo, ha regresado firmemente a trabajar en Anochecer.

Y de repente, sospecho que no estaré solo cuando haga un regreso firme a Lordran de Dark Souls. ¿Quién necesita el DLC de Elden Ring de todos modos?

