Editor de Elden Ring, Bandai Namco, fue blanco de un ataque de ransomware

Editor de ER, Bandai Namco, fue blanco de un ataque de ransomware

Según los informes, el editor de Elden Ring, Bandai Namco, ha sido víctima de un ataque de ransomware.

Según vx-underground, que se anuncia a sí mismo como la mayor colección de código fuente, muestras y documentos de malware en Internet, el grupo de ransomware ALPHV afirma haber rescatado a Bandai Namco.

“El grupo de ransomware ALPHV (también conocido como grupo de ransomware BlackCat) afirma haber rescatado a Bandai Namco”, tuiteó vx-underground el lunes.

El editor del soulslike fue blanco de un ataque de ransomware.

El ransomware es un tipo de software malicioso utilizado por los ciberdelincuentes para extorsionar a las víctimas.

Los perpetradores a menudo bloquearán el acceso de la víctima a sus propios datos cifrando sus archivos y amenazando con publicarlos a menos que se pague un rescate.

Editor de Elden Ring víctima de ataque

Bandai Namco es el editor de juegos japonés conocido por las series Pac-Man, Tekken, Dark Souls y Elden Ring entre otras.

VGC se ha puesto en contacto con Bandai Namco para comentar sobre este informe.

El estudio CD Projekt Red de Cyberpunk 2077 y The Witcher sufrió un ataque de ransomware el año pasado, supuestamente a manos de un grupo llamado HelloKitty.

Según los informes, los datos robados de la empresa se filtraron en línea en junio de 2021, incluido el código fuente de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3, y posiblemente también los detalles de los empleados.

Electronic Arts también sufrió una importante violación de datos el año pasado en la que los piratas informáticos robaron el código fuente de FIFA 21 y el motor Frostbite de la empresa.

En marzo, siete personas fueron arrestadas en relación con el grupo de piratas informáticos Lapsus$, que se atribuyó la responsabilidad de una serie de ataques a empresas tecnológicas como Microsoft, Nvidia, Ubisoft, Samsung y Vodaphone.

