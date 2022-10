EA revela finalmente Need for Speed: Unbound

Electronic Arts ya no esperó más y aprovechó octubre para mostrar un adelanto del nuevo Need for Speed que correrá a cargo de Criterion Games y responderá al nombre de Need for Speed Unbound.

Ahora, solo basta ver el primer primer tráiler para comprobar que toda la información que le escapó a EA en una filtración ocurrida hace algunas semanas y que los expertos aseguran, obligó a la compañía a adelantar la promoción del nuevo videojuego.

En este título nos pondremos al volante de unos coches en los que nos meteremos de lleno en carreras callejeras en las que competiremos contra el tiempo o contra la policía mientras participamos en los eventos clasificatorios para llegar a The Grand, el desafío definitivo de Lakeshore.



Ya puedes pre-ordenar Need for Speed Unbound

Todos los que decidan pre-ordenar este título no solo podrán disfrutar de una serie de artículos exclusivos, sino que también podrán disfrutar de esta entrega tres días antes de su lanzamiento oficial, es decir, el 30 de noviembre de este año.

Además de esto, A$AP Rocky tendrá un papel en esta entrega, ya que se puede ver al músico a lo largo de este tráiler.



¿Cuándo será el lanzamiento oficial de Need for Speed: Unbound?

Need for Speed: Unbound, llegará el próximo 2 de diciembre de 2022.

Need for Speed: Unbound llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 2 de diciembre de 2022.

