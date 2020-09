Doom Eternal va a llegar a Xbox Game Pass después de la adquisición de ZeniMax

Después de un adelanto mostrado por el equipo de Xbox Game Pass ayer, Microsoft anunció el día de hoy que Doom Eternal estará disponible para su servicio de suscripción de juegos en la nube.

La más reciente entrega lanzada en 2020 del fantástico reboot de 2016 llegará a Xbox Game Pass para consolas el 1 de octubre y se lanzará en Game Pass para PC a finales de este año. ZeniMax es la empresa matriz de varios estudios de juegos de alto perfil, incluidos Bethesda e id Software, el desarrollador de Doom y aunque ya se anunció la adquisición, el acuerdo finalizará hasta 2021.

Doom Eternal llegará a Xbox y PC

Ahora que Microsoft posee todas estas IP de juegos, tiene sentido que los juegos que aún no están en el servicio finalmente lleguen a ambas plataformas, y quien se encargó de confirmar ese detalle en particular fue Phil Spencer, el director de Xbox, y también señaló en una nueva entrada en el blog empresarial, que la compañía agregará las icónicas franquicias de Bethesda a Xbox Game Pass para consola y PC.

Microsoft también confirmó que los futuros títulos de Bethesda se lanzarán en Game Pass el mismo día que se lanzarán en Xbox o PC. No hay que olvidar que Doom Eternal también recibirá su primera expansión, The Ancient Gods - Part One, a partir del 20 de octubre, aunque aún no está claro si Microsoft incluirá el DLC en el lanzamiento de Game Pass.

Doom Eternal es un juego que se esperó por mucho tiempo y vaya que ha valido la pena, muchos de sus actuales seguidores consideran que ha sido un juego excepcional con mucha acción, y un nivel de dificultad que exige bastante para poder terminarlo. Este es uno de esos movimientos de Microsoft con los que logra que muchos jugadores de consola se cambien a Xbox o PC.