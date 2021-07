Donkey Kong, el legendario gorila de Nintendo, celebra su 40 aniversario.

Fue el 9 de julio de 1981 cuando Nintendo publicó y lanzó por primera vez los videojuegos originales de Donkey Kong en Japón, dando inicio a una serie que seguiría siendo popular después de cuatro décadas.

Quizás más notablemente, también marcó el debut de Mario, quien originalmente había sido nombrado Mr Video por su creador Shigeru Miyamoto, antes de ser rebautizado como Jumpman y finalmente Mario.

Para celebrar el aniversario, el artista de Donkey Kong Country, Steve Mayles, que ahora trabaja en Playtonic Games , tuiteó algunas ilustraciones nuevas de Donkey Kong y Diddy Kong.

¿Cuál es la historia de Donkey Kong?

El Donkey Kong original cuenta la historia de un simio gigante, que captura a una joven llamada Pauline y sube a la cima de un sitio en construcción con ella. Su heroico novio Mario Bros se propone rescatarla dirigiéndose a la parte superior de la estructura, con el objetivo de aflojar los tornillos en la parte superior y enviar al mono enojado a su perdición.

Los folletos promocionales enviados a las salas de videojuegos japonesas explicaban cómo “el hilarante personaje de Kong retoza en un sitio de construcción”, agregando que “la sensación de atacar con un martillo es satisfactoria”.

¿Nintendo planea nuevo juego de Donkey Kong?

Como informó La Verdad Noticias, Nintendo busca revivir a Donkey Kong con nuevo videojuego, incluido un nuevo mundo de animación y parques temáticos. Eso es según Zippo, un experto históricamente confiable de Nintendo, quien previamente afirmó que un nuevo juego de Donkey Kong está en desarrollo en Nintendo.

La semana pasada, el informante afirmó que el videojuego en desarrollo era parte de un impulso más grande para Donkey Kong planeado por Nintendo.

“Varias personas me han dicho que Donkey Kong es la próxima franquicia en la línea de seguir a Mario en el impulso de Nintendo para que sus franquicias de juegos se conviertan en monstruos multimedia”, dijeron.

Donkey Kong y compañía, no solo están obteniendo un nuevo videojuego, están obteniendo animación (aunque no especificaron si se trataba de una película o un programa) una gran expansión de parque temático, mercadería, etc., reveló el experto de Nintendo.

