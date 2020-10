Discord agrega pegatinas para animar los chats

Uno pensaría que Discord se habría subido al carro de las pegatinas hace mucho tiempo dada su gran cantidad de personalización, pero solo ahora se está uniendo a la fiesta. El servicio de chat está comenzando a implementar pegatinas para agregar un toque animado a sus respuestas. Te resultarán muy familiares si estás acostumbrado a salpicar tus conversaciones con pegatinas, pero eso probablemente no será un problema si esperabas algo más animado que los gestos habituales.

No es sorprendente que Discord espere ganar dinero con esto, aunque es posible que no pague tanto como espera. Todos los suscriptores de Nitro y Nitro Classic recibirán un paquete de calcomanías permanentes gratis ("What’s Up Wumpus"), un paquete solo para suscriptores y un descuento del 33 por ciento en las compras.

No esperes ver pegatinas de inmediato, según el lugar donde viva. Inicialmente, Discord los pondrá a disposición solo para usuarios canadienses en computadoras y dispositivos Apple (Android "llegará pronto"), y aún no ha descrito los lanzamientos en los EE. UU. Y otros países. Los paquetes de calcomanías tienden a costar 2 o 3 dólares (alrededor de 1,50 a 2,25 dólares estadounidenses). Sin embargo, cuando lleguen, es posible que sean justo lo que necesita para ofrecer una respuesta animada cuando el simple chat simplemente no es suficiente.

Discord hará más divertidos los chats con la llegada de las pegatinas

Among Us logra instalaciones récord de Discord

La popularidad del juego de fiesta de InnerSloth Among Us tuvo un efecto dominó en las descargas de Discord, que han alcanzado un nuevo récord todos los días desde el 5 de septiembre.

Eso es según un nuevo informe de Apptopia, que destacó que las instalaciones de Discord comenzaron a aumentar en un par de semanas después del gran aumento de popularidad de Among Us el mes pasado.

El juego ve a los jugadores usando el chat de voz para descubrir quién está tratando de sabotear la nave espacial en la que todos trabajan.

TE RECOMEDAMOS LEER: League of Legends, VALORANT y Discord experimentaron interrupción del servidor

Las descargas tanto para el juego como para la aplicación de chat de voz fueron particularmente prominentes en los EE. UU., Con el 18.8% de todas las descargas de Among Us y el 21.5% de todas las descargas de Discord provenientes de ese territorio desde el 1 de agosto.