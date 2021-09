Director de God Of War: Ragnarok explica por qué Thor ahora tiene nuevo aspecto

God Of War: Ragnarok hace poco generó controversia entre sus usuarios después de que se revelara cómo iba a lucir Thor, el Dios del Trueno, en el videojuego. Ante las críticas en redes sociales, el director Eric Williams, ha explicado por qué es acertada la nueva imagen del personaje.

Desde que lo nuevo de God Of War reveló varios detalles el pasado jueves en el PlayStation Showcase, ha habido varias cosas muy comentadas. Pero sin duda, una de ellas es el aspecto de Thor, como revelamos en La Verdad Noticias.

Sony Santa Monica decidió dejar a un lado la imagen atlética que todos tenemos de Thor de Marvel, mostrando algo distinto, pero igual de fuerte y poderoso como el Dios que es.

Director de God Of War: Ragnarok quería que el Dios tuviera presencia

El Dios del Trueno ya no tiene la marca musculatura/Foto: Vandal

Durante una entrevista con el portal Game Informer el director de Ragnarok, junto a Cory Barlog como director creativo, explicaron que la intención del nuevo físico del personaje es porque querían que el Dios tuviera mucha presencia, pero sin la necesidad de una gran musculatura.

"Bueno, no sé, queríamos que fuera un señor grande, está la interpretación de Marvel que es interesante y queríamos hacer algo más profundo en la propia mitología", comentó Williams.

“Ser un Dios significa presencia, y aunque no esté definido, impone corpulencia e intensidad”, explicaron. A pesar de que el Thor de "God of War: Ragnarok" dividió opiniones entre los jugadores, los creadores aseguran que "tiene una presencia inmediata y no siempre se tiene que traducir en músculos".

Thor será muy diferente en God Of War

Se le dará un aspecto distinto a Thor en este videojuego/Foto: Areajugones

Los encargados del juego de PS también revelaron que este Thor será inmaduro por todo el poder que tiene: "Quería que fuera un niño en el cuerpo de un adulto, como si tuviera tanto poder y pudieras hacer todo eso, pero no crecieras; no lo necesitas, haces lo que quieres".

Williams dijo que esta será la versión central de Thor, todo lo que define al personaje y su comportamiento. Además, ambos creadores coincidieron en que el personaje no necesariamente debe tener un físico musculoso para demostrar su poder.

"Estar así es parte del ser humano, por eso es un muro de dioses y es algo muy importante en el juego", declaró Williams "Creo que hay algo tan fantástico en esto, no todo tiene que ser un musculoso intimidante como Hulk para mostrar poderío y fiereza", agregó Cory Barlog sobre lo que veremos en el juego God Of War: Ragnarok.

