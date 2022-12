Director de Elden Ring dice que hay 'varias cosas más' en proceso para el juego

Director de ER dice que hay "varias cosas más" en proceso para el juego

El director de Elden Ring ha adelantado "varias cosas más" para el juego.

Ayer, 8 de diciembre, Elden Ring recibió el premio Juego del año en The Game Awards en Los Ángeles, y el director Hidetaka Miyazaki estuvo allí para recibir el premio. En su discurso de aceptación, que puedes ver justo debajo, Miyazaki menciona que "en cuanto a Elden Ring, todavía tenemos varias cosas más que queremos hacer".

El momento que todos estabais esperando, ¡Juego del año! ¡Muchísimas felicitaciones a @ELDENRING por su gran victoria! @fromsoftware_pr #TheGameAwards pic.twitter.com/3042IRMEcm 9 de diciembre de 2022

El director de ER habló sobre lo que viene al juego al recibir el premio al Juego del Año de los Game Awards 2022.

"Así que recibir este premio al Juego del año realmente nos alienta", continuó Miyazaki. A partir de estos comentarios, parecería que Miyazaki está confirmando que los fanáticos de Elden Ring pueden esperar más contenido para el ganador del premio al Juego del año en algún momento más adelante.

El DLC de Coliseo de Elden Ring

El día anterior a The Game Awards, se lanzó la actualización Elden Ring Colosseum, que trae un DLC gratuito centrado en PvP para el gran juego. Esta actualización abrió tres arenas PvP masivas alrededor de The Lands Between, y el fanático de Elden Ring estaba convenientemente trastornado por todo el asunto.

El discurso de aceptación de Miyazaki confirma lo que muchos fanáticos estaban teorizando: la actualización del Coliseo no será el único contenido posterior al lanzamiento de Elden Ring. FromSoftware ha lanzado expansiones DLC pagas para toda la trilogía de Dark Souls y Bloodborne en el pasado, por lo que están muy familiarizados con la expansión de sus exitosos juegos.

Sin embargo, en marzo de este año, el presidente de Bandai Namco señaló a Elden Ring como el comienzo de una franquicia "más allá del juego en sí". Si Elden Ring pudiera expandirse a los medios de televisión o anime, esto bien podría ser a lo que Miyazaki se refiere aquí, en lugar del contenido real del juego.

Te puede interesar: Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Elden Ring. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.