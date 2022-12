Diferencia entre Xbox series X y Xbox series S

No es un secreto que el Xbox es una de las consolas más vendidas de los últimos tiempos, pero... ¿Sabes cuál es la diferencia entre la Xbox Series X y la Xbox Series S? Aquí en La Verdad Noticias te revelaremos todos los detalles.

Comencemos por comprender que las dos consolas son de la misma compañía y salieron al mercado precisamente el mismo día, es decir, el 10 de noviembre de 2020, como su nombre lo indica, fueron lanzadas en serie, es decir, sin que una fuera la protagonista, dos consolas diferentes para dos públicos diferentes dentro de los mismos usuarios de Xbox.

Por consiguiente, a pesar de que el uso de las mismas es igual, correr videojuegos, jugar en línea, etc., lo que verdaderamente las hace diferente es su interior, sus características técnicas, las cuales te compartiremos a continuación.

Las principales diferencias entre la Xbox series X y Xbox series S

A continuación te iremos compartiendo las características técnicas de las dos consolas en conjunto. Comenzando por el diseño, sus diferencias son las siguientes:

Xbox Series X: acabado negro, controlador negro, 301 x 151 x 151 mm, 4,5 kg

Xbox Series S: acabado blanco, controlador blanco, 275 x 150 x 64 mm, 1,9 kg

La Xbox Series X es una bestia monolítica de una máquina, mejor diseñada para estar de pie verticalmente, pero puede colocarse horizontalmente, y está disponible en negro solo con algunas aberturas resaltadas en verde en una rejilla superior.

Mientras tanto, la Serie S se parece más a la anterior Xbox One S, incluso tiene una rejilla similar en la parte superior (cuando está horizontal). Sin embargo, Xbox ha decidido hacer que la rejilla sea negra y la consola blanca, lo que hace que parezca un altavoz cuando está de pie.

Procesamiento y gráficos

Ambas consolas: Procesador de ocho núcleos AMD Zen 2 personalizado

Xbox Series X: CPU de 3,8 GHz, 16 GB de RAM GDDR6, GPU de 12 TFLOPS (52 CU a 1,825 GHz)

Xbox Series S: CPU de 3,6 GHz, 10 GB de RAM GDDR6, GPU de 4 TFLOPS (20 CU a 1,565 GHz)

Tanto Xbox Series X como Series S funcionan con un procesador de ocho núcleos AMD Zen 2 personalizado, pero la CPU de la Serie X funciona a 3,8 GHz por núcleo (3,6 GHz con subprocesos múltiples) y la Serie S a 3,6 GHz (3,4 GHz), con subprocesos múltiples.

Difieren aún más en el procesamiento de gráficos, con la Serie X con 12 TFLOPS (52CU a 1,825 GHz) de potencia de gráficos RDNA 2. La Serie S tendrá 4 TFLOPS (20CU a 1,565 GHz) de gráficos RDNA 2.

La cantidad de RAM también es diferente entre máquinas. La consola insignia tiene 16 GB de RAM GDDR6, mientras que su compañera estable tiene 10 GB.

El trazado de rayos es compatible con ambos, pero mientras que la Serie X puede ejecutar juegos con una resolución de 4K de forma nativa, la Serie S está efectivamente bloqueada en un máximo de 1440p para juegos. Ambas consolas ejecutarán juegos a 60 fps de forma nativa, aunque son capaces de alcanzar hasta 120 fps, generalmente bajando la resolución.

Almacenamiento

Xbox Series X: SSD interno de 1 TB, 3 puertos USB 3.1

Xbox Series S: SSD interno de 512 GB, 3 puertos USB 3.1

Ambas consolas: ranura para tarjeta de expansión de almacenamiento

En cuanto al almacenamiento, ambos cuentan con SSD para tiempos de carga más rápidos y el resto de capacidades que pueden ofrecer los discos de estado sólido (SSD). Cada uno de ellos también es compatible con la función de reanudación rápida de Xbox, que puede pausar hasta seis juegos a la vez, lo que permite a los usuarios continuar instantáneamente donde lo dejaron o cambiar entre ellos.

La Serie X viene con un SSD interno de 1 TB, además de compatibilidad con USB 3.1.

En comparación, la Serie S tiene un SSD de 512 GB más pequeño para mantener los costos bajos. Eso le dará los mismos tiempos de carga súper rápidos y otras características, pero teniendo en cuenta que muchos juegos en estos días tienen entre 80 y 100 GB de tamaño.

Ambas consolas tienen una ranura de expansión para una unidad patentada adicional, la tarjeta de expansión de almacenamiento de Seagate para Xbox Series X/S, como se la conoce, que funciona como el SSD interno, admite todas esas características de próxima generación y reanudación rápida.

Ambas consolas admiten unidades USB 3.0 externas (y superiores), aunque no funcionarán con los tiempos de carga más rápidos de la tarjeta de expansión de almacenamiento/interna ni habilitarán ninguna optimización de Xbox Series X/S en los juegos. Por lo tanto, se utilizan mejor para almacenar Xbox One, Xbox 360 y juegos originales de Xbox.

Controlador

Ambas consolas: 1x controlador alimentado por batería AA incluido

Ambas consolas: también compatibles con los controladores de Xbox One

Se envía un nuevo controlador inalámbrico Xbox con Xbox Series X y el de Series S no es diferente, solo un color diferente. Puede obtener más información sobre el nuevo gamepad aquí: Controlador Xbox Series X: todo lo que necesita saber.

También está disponible para comprar por separado y también funciona con las consolas Xbox One heredadas.

Entretenimiento

Ambas consolas: frecuencia de actualización variable (VRR), modo automático de baja latencia (ALLM), HDR (alto rango dinámico), Dolby Vision, Dolby Atmos

Xbox Series X: unidad de Blu-ray 4K Ultra-HD

Xbox Series S: sin unidad, solo digital

No hay una unidad de disco física en la Serie S. La Serie X (como la One X y One S existentes) tiene una unidad de Blu-ray 4K Ultra-HD para juegos y reproducción de películas por igual.

Ambos son compatibles con HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos, para video y juegos (las primeras consolas con soporte para juegos Dolby Vision). Sin embargo, tendremos que esperar hasta 2021 para que empiecen a aparecer los juegos de Dolby Vision. Casi al mismo tiempo, se espera que Dolby Vision se agregue a la reproducción de Blu-ray 4K de Xbox Series X; no está disponible en el lanzamiento.

Como podrás imaginarte, la consola de Xbox Series X es mucho más cara que la Xbox Series S, debido a los privilegios con las que cuenta la primera consola en comparación a la segunda. ¿Cuál te llama más la atención?

