Día Internacional de la mujer: los 10 mejores personajes femeninos en videojuegos

Como sin duda habrás notado en las redes sociales de hoy, el 8 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer.

Si bien esto se manifiesta con mayor frecuencia como tweets, publicaciones y otros mensajes hermosos y positivos que celebran las contribuciones y los logros de mujeres notables en todas partes, queríamos reconocer a todos los personajes femeninos increíbles que hemos tenido el honor de interpretar a lo largo de los años.

Aunque hay cientos de personajes notables para enumerar, en La Verdad Noticias te hemos dejado a las 10 que pensamos que son las mejores, así que échale un vistazo a continuación y ve si tu favorito logró entrar en nuestra lista. Ten en cuenta que hay algunos spoilers a medida que avanzamos en este top ten, así que mucho ojo y sigue leyendo.

10 mejores personajes femeninos en videojuegos

Lara Croft-Tomb Raider

Lara Croft se venda una herida en el brazo tras una batalla.

¿Realmente podrías tener una lista con algunos de los mejores personajes de videojuegos femeninos y no incluir a Lara Croft? Esta arqueóloga malvada ha estado rompiendo huesos y asaltando tumbas desde 1996 sin signos de detenerse. Afortunadamente, Lara ha visto un cambio en su apariencia a lo largo de los años, pero siempre será la Lara valiente e inquisitiva que conocemos y amamos.

Tomb Raider fue uno de los primeros juegos en mostrar cuán divertida es la acción, la exploración y la resolución de acertijos en un contexto lleno de ruinas antiguas, reliquias y artefactos que cambian el mundo.

Debido a que Tomb Raider recorrió un largo camino desde sus inicios en las consolas más antiguas, los últimos juegos introdujeron cambios que revolucionaron su experiencia de juego establecida. Elementos anteriores como acción mezclada con exploración y acertijos todavía se encuentran tanto en Rise como en Shadow Of The Tomb Raider. No se quitó nada del magnetismo general de la franquicia.

Sin embargo, la adición de sigilo, habilidades y misiones secundarias explican un mejor juego orientado a los juegos de rol. Esto también viene con muchas opciones de accesibilidad que pueden mejorar la experiencia general de algunos usuarios. Estas mejoras en el juego benefician enormemente a la franquicia que necesitaba una nueva capa de pintura para regresar con éxito a PS4.

Clementine-The Walking Dead

Este personaje ha sido catalogado como uno de los más fuertes emocionalmente.

El mundo puede ser lo suficientemente duro para cualquier niño, pero enfrentarse al apocalipsis zombi y sobrevivir requiere algo mucho más que suerte. Ver a Clementine comenzar su viaje en The Walking Dead de Telltale como una niña asustada de 8 años, aferrada a la mano de una figura paterna, y luego ver cuán lejos evolucionó hasta convertirse en una increíble joven que no lo piensa dos veces antes de derramar un poco de sangre y tomar decisiones difíciles es una aventura que vale la pena emprender con este personaje valiente y significativo.

Clementina, cariñosamente apodado Clem por muchos de sus compañeros, es el protagonista de Telltale Games 'The Walking Dead serie de videojuegos. Ella es la deuteragonista de la Temporada Uno y la Temporada Tres y la protagonista de la Temporada Dos, la Temporada Cuatro y la Escena Bonus del Tráiler Sin Regresar. Una chica madura, amable y educada, actúa como la brújula moral del grupo y hace todo lo posible por mantener la humanidad del grupo en un mundo postapocalíptico.

Después de perder a las personas más cercanas a ella, Clementine se endurece y se vuelve más madura en su perspectiva, pero aún así supera con valentía los peligros de un mundo post-apocalíptico de frente y hace todo lo posible por mantener algo de su fe previa en la humanidad, aferrándose a lo que Lee Everett le enseñó a ella ya sus propios valores.

Phin Mason-Spider-Man: Miles Morales

Phin Mason en realidad salvó a la ciudad, no fue Spider-man.

Phin es un personaje increíblemente bien formado que, como todos nosotros, tiene sus propias quejas y complejidades. El nivel de cuidado y profundidad inyectados en el alma de este personaje la ha hecho sobresalir del resto, no solo por su propio dolor identificable que finalmente la llevó a elegir el camino equivocado, sino que también fue ella quien salvó a Spider-Man y a la ciudad, no al revés.

Phin Mason es el antagonista secundario en Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Amiga cercana de Miles Morales mientras crecía, se convirtió en la Tinkerer y líder de la clandestinidad, que libra la guerra contra Roxxon. Ella era capaz de usar materia programable poderosa que utilizaba tanto ella como el Subterráneo.

Phin creció con Miles, quien la consideraba como una hermana para él. También tiene un hermano mayor, Rick Mason, otro de los amigos de la infancia de Miles, que trabajaba en Roxxon. Aunque Miles y Phin eran inseparables mientras crecían, el traslado de Miles a Harlem los llevó a separarse. Más tarde, la muerte de Rick a manos de la negligente corporación Roxxon la lleva a liderar el Underground y librar la guerra contra Roxxon, dirigido por Simon Krieger, para vengarse.

Chloe Frazer y Nadine Ross- Uncharted: Lost Legacy

Chloe y Nadine son grandiosos personajes juntos.

Decidí unir a Chloe y Nadine, a pesar de que ambas son mujeres increíbles como individuos, es cuando se unen en Lost Legacy que realmente vemos que el vínculo entre estas dos mujeres increíblemente poderosas se produce cuando ponen su diferencias a un lado. El dúo no solo es probablemente el más entretenido que he tenido el honor de tocar, sino que también son más que capaces de enfrentarse a lo que sea que se les presente.

Nadine Ross es una ex mercenaria sudafricana que luego se convirtió en cazadora de tesoros y ex líder de la organización paramilitar Shoreline, que finalmente fue contratada por el empresario Rafe Adler para ayudarlo en su búsqueda de la mítica colonia pirata de Libertalia.

Chloe Frazer es un personaje secundario de la saga Uncharted y protagonista de Uncharted: El legado perdido. Es una cazadora de tesoros australiana introducida en Uncharted 2: Among Thieves. Chloe y Nathan Drake se encontraban en una relación desde hace algún tiempo en el pasado desde antes de los acontecimientos de Uncharted: El Tesoro de Drake.

Eivor: Assassin's Creed: Valhalla

El personaje principal de este videojuego dejó a todos sin palabras.

A pesar de que los ejecutivos de Ubisoft caídos en desgracia creían que los personajes principales femeninos no venderían juegos, Eivor rompió esa puerta por completo. Estar a la altura de las protagonistas anteriores de Assassin's Creed fue una tarea difícil, pero Eivor logró demostrar su valía y algo más.

Lo que es aún más fantástico de Eivor es que rompe en pedazos el estereotipo del “tipo de cuerpo femenino” y demuestra que una mujer puede ser fuerte tanto física como emocionalmente.

Eivor Varinsdóttir fue una guerrera vikinga noruega que junto a su Clan del Cuervo invadió Inglaterra en la década del 870. Es además la reencarnación de Odín, un Isu que con el paso del tiempo sería reverenciado como el dios supremo de la mitología nórdica.

Senua-Hellblade: Senua's Sacrifice

Este videojuego captó muy bien los problemas mentales.

Representar las enfermedades relacionadas con la salud mental en los videojuegos puede ser un área realmente dudosa. Muchos desarrolladores pueden entender muy mal este tema sensible e importante, pero Ninja Theory le dio vida a Senua no solo para brindar comprensión sobre su trastorno, sino también para mostrar la fuerza y la fuerza de voluntad que tiene que soportar todos los días. Por muchas razones, la interpretación de Senua en Hellbalde no solo es valientemente importante, sino que debe ser escuchada seriamente.

Senua es una guerrera picta y protagonista de Hellblade: Senua's Sacrifice y Senua's Saga: Hellblade II. Una mujer joven con una vida problemática, agravada por una psicosis severa, inicialmente se encuentra en un viaje personal a las profundidades de Helheim, para salvar el alma de su amante, Dillion.

Aloy-Horizon Zero Dawn

Aloy es el único personaje que se puede utilizar de este videojuego.

No hay duda al respecto, Aloy ciertamente allanó el camino para heroínas más fuertes e independientes en los videojuegos. Usando su propio dolor y curiosidad, Aloy se enfrentó al mundo distópico y todos sus horrores con una enorme cantidad de entusiasmo que demostró que no necesitas un interés amoroso para seguir siendo convincente e inspirador. Aloy es la protagonista y único personaje jugable en toda la serie Horizon.

A Nora Brave, buscador y máquina de cazador de habilidad sin igual, Aloy es el clon genético del siglo 21 en robótica e ingeniero Dr. Elisabet Sobeck. Fue creada por GAIA, la inteligencia artificial gobernante de Zero Dawn, un sistema de terraformación global que Sobeck había diseñado y cuya implementación había encabezado, que devolvió la vida a la Tierra después de su erradicación por la plaga de Faro. GAIA creó Aloy con el propósito de detener HADES, una IA rebelde empeñada en reactivar la plaga de Faro para acabar con la vida de nuevo.

Ellie-The Last of Us Part 2

Ellie perdió todo en The Last of Us Part 2.

No creo que haya experimentado nunca un personaje que se aferró a tanto dolor y dolor en todos mis años de juego y que aún logró sobrevivir, pero ¿a qué costo? Ellie pasó de ser una joven atrevida y descarada que había perdido a todos a su alrededor a una adulta valiente pero resentida que finalmente sucumbió a la ira que la atenazó.

Mientras mostraba su complejidad, Naughty Dog aún conservaba la fuerza implacable de Ellie y la capacidad de seguir moviéndose dentro del implacable mundo de The Last of Us Part 2 incluso cuando le costaba todo.

Ellie nació en algún momento entre 2018 y 2019, momento en el que la pandemia de hongos se había extendido por todo Estados Unidos. Como resultado, creció en una opresiva zona de cuarentena militar en Boston, Massachusetts, con poco conocimiento del mundo antes de la infección. Antes de morir, la madre de Ellie, Anna, le pidió a Marlene que cuidara a Ellie. Sin embargo, Ellie no conoció a Marlene hasta los 13 años.

Ciri-The Witcher 3

La desgracia llegó desde muy chica a la vida de este personaje de The Witcher.

Ciri es otro personaje complejo, lleno de contradicciones. Para aquellos que han jugado The Witcher 3: Wild Hunt, sabrán lo fuerte y terca que es la princesa, pero también cómo sigue su propia mente y no se deja influir fácilmente en ninguna situación. No solo puede luchar y defenderse tan bien como Geralt de Rivia, sino que también es esencialmente la clave completa de The Witcher 3. El juego no sería el mismo sin ella.

Cirilla Fiona Elen Riannon, más conocida como Ciri, nació en 1252 o 1253, y muy probablemente durante las vacaciones de Belleteyn. Ella era la única princesa de Cintra, la hija de Pavetta y Emhyr var Emreis (que usaba el alias "Duny" en ese momento), así como la nieta de la reina Calanthe.

Después de que Geralt de Rivia ayudó a levantar la maldición de Duny, Duny preguntó qué recompensa le gustaría al brujo y Geralt proclamó la Ley de la Sorpresa, ya que resultó que Pavetta estaba embarazada de Ciri, sin que Duny lo supiera. Con la muerte de su madre, Ciri era ahora la única heredera que quedaba de Cintra y por eso Calanthe tuvo especial cuidado en criar a su nieta.

A pesar de los intentos de Calanthe de evitar que Ciri se enterara de que era una niña de la sorpresa y de que estaba destinada a ser bruja desde su nacimiento, la niñera de Ciri le contó a la joven todo sobre un brujo de pelo blanco y que algún día vendría a buscarlo ella para ser llevada para ser entrenada como una también. Cuando Calanthe se enteró se puso furiosa pero para entonces ya se habían sembrado las semillas y Ciri empezó a creer firmemente que ese era su destino.

Abby-The Last of Us Part 2

Abby ha sido calificada como uno de los mejores personajes de los videojuegos.

Por supuesto, hay muchos que no estarían de acuerdo con esta elección ya que, después de todo, ella mató al amado Joel. Por cruel que fuera, encontré a Abby como una inspiración y la verdadera razón, para mí, por la que disfruté tanto de The Last of Us Part 2. Vimos que Abby finalmente pudo perdonar, lo que mostró una fuerza real y también cómo trató de redimirse a lo largo del juego, algo que no vimos en Ellie.

También pensé que el arco de su personaje estaba brillantemente escrito y cómo ella, como Eivor de Assassin's Creed Valhalla, levantó a todos los bebés llorones en brazos debido a su increíble físico. Creo que Abby es increíblemente importante en la forma en que percibimos a las mujeres en los videojuegos y solo puedo esperar que veamos más de este tipo de ruptura de estereotipos antiguos en los juegos futuros.

Abigail "Abby" Anderson es la falsa protagonista jugable de The Last of Us Part II. Abby, miembro de las luciérnagas destrozadas por la tragedia cuando Joel Miller asesinó a su padre Jerry Anderson, se propuso vengar la muerte de Jerry. Sin embargo, es sólo después de su venganza que se embarca en un viaje con su compañero Lev y redescubre el propósito de su vida.

Ella es la voz y la captura de movimiento por Laura Bailey, mientras que la ex artista de efectos visuales de apoyo de Naughty Dog, Jocelyn Mettler y Colleen Fotsch, sirvieron como modelo de rostro y cuerpo, respectivamente.

