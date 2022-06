Detalles de Hollow Knight: Silksong en los que quizá no te fijaste

Sin embargo, por cosas que hemos podido ver, todo apunta a que será un juego muy distinto a lo que lo fue Hollow Knight; dicho en el mejor de los sentidos.

Hornet y el protagonista de Hollow Knight son como las dos caras de una misma moneda. Ella es un lleno y él un vacío. Ella es ágil y él es contundente. Vídeo a vídeo, y tras cada muestra de jugabilidad, me ha quedado claro que Silksong, la tan esperada continuación del aclamado Hollow Knight, será un juego muy diferente al original.

Y no lo digo como algo malo, sino todo lo contrario. El cambio de personaje tiene pinta de que será la excusa perfecta para que Team Cherry haga evolucionar su propuesta. Porque Hornet es más rápida, más agresiva, más afilada y más letal. Y en estas características tan suyas es en lo que se basa nuestro artículo de hoy. Porque hay cinco detalles que quiero comentar con vosotros.

En comparación con el caballero de Hollow Knight, se vio que Hornet era más veloz. El trailer arrancó con ella caminando, sin más, pero con una soltura genial. Su trote le ayudaba a recorrer grandes distancias sin tener que recurrir a ninguna habilidad. Y no sé si es que es efectivamente más rápida, es la actitud o el diseño de niveles. Fue simpático ver a los bichitos de su alrededor quedarse pasmados mientras ella caminaba. Al jugar al primer juego, nuestro personaje parecía moverse más lento para fomentar la exploración y el farmeo matando enemigos.

El título quería que jugásemos despacio. Pero esta presentación dejó claro desde el principio que aquí primará la agilidad e ir rápido a por los objetivos que perseguimos. Entonces, si se reduce la exploración o el encuentro con criaturas corrientes, ¿dónde está el reto? Acto seguido a esta carrerita de Hornet, lo vimos. Usando su aguja, la cazadora sobre sobre enemigos, más enemigos y luego contra las paredes para llegar a sitios altos.

Ya en el título base hicimos mucho esto. Hemos rebotado contra muchos enemigos usando nuestro aguijón, pero Hornet no lo ejecuta hacia abajo sino en picado y hacia adelante, no totalmente en perpendicular. Es decir, a la velocidad que hemos de aprender a manejar, se le suma que habrá que ser precisos. Por estos detalles, parece que el juego será mucho más plataformero. Ya solo por esto, tengo ganas de ver si la versión portátil de Nintendo Switch permitirá jugar cómodamente a Silksong, o si será mejor hacerlo en sobremesa. Pero que quizás la exploración se vea reducida no quiere decir que vayamos a dejar de usar el escenario; al contrario.

Hay una parte que me ha gustado mucho de la presentación: cuando Hornet va por un pasillo siendo asediada, arriba y abajo, por sierras mecánicas. Esto apunta a que habrá secuencias en las que nos tocará correr y escapar mientras el entorno nos quiere matar; es decir, que entre esto y lo de antes, la jugabilidad huele muchísimo al maravilloso Celeste. Creo que es un acercamiento acertado, porque le pega muchísimo a la cazadora.

Claro que lo que hacíamos en Celeste era aprovecharnos de los poderes y habilidades de su protagonista, ¿y en Silksong?. En el vídeo, Hornet usaba su aguja para engancharse a salientes, rebotar en enemigos y activar objetos, por lo que se esperan secciones de persecución y de carrera, de colgarnos y acertar con el tiro mientras saltamos sin parar. ¿Y cómo se llevará esta movilidad al combate? Creo que esta es la parte que más nos ha emocionado a todos.

A partir del minuto 0:30, Hornet se dejó de tanto brinco y comenzó a pelear. Es alucinante cómo cambia el combate con respecto al primer juego. En el original nos habíamos acostumbrado a pelear con los pies en la tierra; es en el suelo donde el caballero maneja con mayor soltura su aguijón. Pero Hornet no deja de saltar. Y en los aires parece imparable.

El problema que puede tener un personaje tan ágil es que le genere cierto descontrol al jugador

El problema que puede tener un personaje tan ágil es que le genere cierto descontrol al jugador

Lo que más me alucinó fue el momento en el que cambió la trayectoria y el impulso estando en el aire. Hacía combos, contraataques y le encontraba la espalda al enemigo en tiempo record. No paraba quieta. Quiero experimentar eso a los mandos.El problema que puede tener un personaje tan ágil es que le genere cierto descontrol al jugador, pero Hornet lo soluciona con sus trampas. En el minuto 0:43 la vemos lanzar minas y puñales que, al impactar contra sus enemigos, generan un interesante espacio de separación entre ella y ellos.

Eso permite maniobrar y reiniciar el combo. Hasta aquí todo suena muy bien, pero quizás no sean noticias tan agradables si pasamos al minuto 0:59 del vídeo. Aquí vemos a Hornet luchando con enemigos gigantes que bloquean su movilidad, con un escenario que le ataca y con rivales que se mueven tan rápido como ella.

Es decir, que las plataformas, la lava que nos perseguirá de vez en cuando y toda la finura que hemos de saber desarrollar para saltar de enemigo en enemigo, no será gratis. Vimos una buena relación entre situaciones que nos enseñan y momentos que nos examinan. Y estos, ¿no os parece que hay una cierta sensación de juego rítmico, de tener que interiorizar los patrones de los enemigos hasta convertirlos en memoria muscular? A ver hasta dónde lleva esta idea Team Cherry.

Por fortuna, no todos serán así. Me he quedado maravillado con el rival que aparece en el corte 1:19. Esa batalla tan blanca, tan de Metal Gear Solid 3 contra The Boss me ha ganado el corazón; pero parece que los predominantes serán las otros: las que tendremos contra grandes jefes que pondrán a prueba nuestras habilidades ingrávidas.

Mayor velocidad de movimiento, más plataformeo, un combate más ágil y más rico en combinación de ataques, escenarios que nos perseguirán y querrán matarnos, y jefes finales que desafiarán nuestra ingravidez. Estos son los cinco detalles que nos llevamos de un trailer escueto pero muy potente.

Ahora solo falta saber la fecha de lanzamiento de esta esperada expansión. Quedan muchísimas dudas por resolver. Una de ellas es que, si el juego está más enfocado a la acción, posiblemente no sea demasiado largo. También nos queda por descubrir si Hornet irá adquiriendo nuevas habilidades o si el juego ya se inicia con todas en su poder. Y, por supuesto, qué aportará al interesantísimo lore de Hollow Knight. Hay muchísimas ganas. A ver si dan la fecha de una vez.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!