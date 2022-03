¿Deberías comprar las nuevas suscripciones de PlayStation Plus?

Ahora que ofrece tres niveles de servicio, PlayStation Plus se parecerá más al tipo de paquete de suscripción por el que se conoce Xbox Games Pass de Microsoft. Pero, ¿el dinero que pide PlayStation es mejor, peor o el punto de equilibrio para los consumidores?

Recapitularemos las características y las veremos más de cerca aquí, pero primero, tenemos que mencionar la diferencia más grande entre la nueva PlayStation Plus y Xbox Game Pass: la estimada línea de títulos propios de Sony no se lanzará en PlayStation Plus el mismo día.

Donde Microsoft ha utilizado Xbox Game Pass como escaparate de nuevos juegos como Forza Horizon 5 o Halo Infinite, el jefe de PlayStation tiene muy claro que los grandes títulos de estudios como Naughty Dog, Insomniac o Guerrilla Games continuarán con su disponibilidad solo para minoristas cuando lanzamiento.

“El nivel de inversión que necesitamos hacer en nuestros estudios no sería posible”, si estos juegos de $69.99 también estuvieran disponibles en una suscripción mensual de $14.99, dijo el martes a GamesIndustry.biz el director ejecutivo de PlayStation, Jim Ryan.

PlayStation Plus Extra y Premium: lo que obtienes

Dicho esto, los dos nuevos niveles de PlayStation Plus, llamados PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, no son exactamente pobres en contenido. Al reemplazar el servicio PlayStation Now, Sony ofrecerá 400 juegos, jugables mediante descarga, en el nivel PS Plus Extra y más de 700 en total en el nivel Premium. PlayStation Now tiene actualmente 788 juegos que abarcan tres generaciones de consolas.

Parece que se trata de una simple división y cambio de marca de la biblioteca, aunque Jim Ryan, en una publicación del blog de PlayStation el martes por la mañana, señaló que los niveles Extra y Premium incluirán juegos propios como Death Stranding, God of War (2018) y Marvel Spider-Man, así como Mortal Kombat 11. (Todos esos juegos, por cierto, formaban parte de la colección PlayStation Plus que los propietarios de PlayStation 5 recibieron con su compra).

Los suscriptores de PS Plus Extra obtienen acceso a 400 juegos de PS4 y PS5 que ya están en PlayStation Now, y los suscriptores Premium obtienen acceso a todo, lo que incluye los juegos originales de PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation Portable. Y si ese es el caso, un suscriptor mensual de PlayStation Plus Premium terminaría pagando menos por los mismos servicios ofrecidos en las suscripciones actuales de PlayStation Plus y PlayStation Now.

Nuevos precios de PlayStation Plus

Actualmente, tanto PlayStation Now como PlayStation Plus venden suscripciones a las mismas tarifas: $59,99 por un año, $24,99 por tres meses, $9,99 por un mes. Las suscripciones anuales y trimestrales a PlayStation Plus Premium esencialmente duplican eso ($119.99 anuales y $49.99 trimestrales).

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la suscripción mensual a PlayStation Plus Premium cuesta $17.99. Por supuesto, en el transcurso de un año, el cliente pagaría casi $100 más ($215,88) de lo que pagaría si comprara los 12 meses por adelantado a $119,99.

Aquellos que no necesiten ni se preocupen por PlayStation 3 y juegos anteriores, o que no puedan reproducirlos, pueden obtener la suscripción extra de PS Plus por $14.99 mensuales, $39.99 trimestrales o $99.99 anuales. Para aquellos que ya son suscriptores de PS Plus y PS Now, eso representa un ahorro de $5, $10 y $20, respectivamente.

Y, por supuesto, nada te obliga a obtener las cosas adicionales que ofrece Sony. La suscripción actual de PlayStation Plus se renombrará como el nivel PlayStation Plus Essential y cuesta lo mismo: $9.99 por mes, $24.99 por tres meses, $59.99 por año.

El nuevo PlayStation Plus vs Xbox Game Pass

La suscripción mensual a PlayStation Plus Premium es, sí, $3 más que Xbox Game Pass Ultimate, el nivel más alto que ofrece Microsoft. Sin embargo, la diferencia es que Microsoft no vende suscripciones de Game Pass, en ningún nivel, en bloques de tres meses o un año. La biblioteca de Game Pass es, solo por números, más pequeña (alrededor de 450 juegos), pero la lista está más seleccionada, incluye lanzamientos el mismo día de nuevos títulos y la biblioteca de EA Play, así como transmisión en la nube a dispositivos móviles.

El veredicto: es difícil ver la nueva PlayStation Plus como mucho más que unir la menos utilizada PlayStation Now a los beneficios de PS Plus existentes más obligatorios (para el modo multijugador en línea).Si bien este paquete se debió hace mucho tiempo, tampoco representa un caso nuevo para los jugadores a los que les iba bien sin PlayStation Now.

Microsoft, por el contrario, comenzó creando Xbox Game Pass y brindándole valor, luego lo combinó con Xbox Live Gold con precios de diez centavos por un dólar que hizo que el nivel más alto de servicio fuera el más plano atractivo.

El resultado es que, incluso con una biblioteca general más pequeña, Xbox Game Pass Ultimate se siente como un mejor valor y una suscripción completamente nueva, en lugar de una biblioteca amplia y semicurada agregada por unos pocos dólares más como la de PlayStation Plus.

