Death Stranding y Bloodborne siguen sin llegar al PS5 por la misma razón

Death Stranding y Bloodborne son dos de los títulos más populares de PS4 que han sido notables ausencias en los anuncios de remasterizaciones para el PS5 o incluso una versión para PC.

A muchos gamers les extraña el silencio alrededor de una remasterización de Bloodborne para el PS5.

Los fans de Bloodborne también han solicitado una actualización que arregle el framerate del juego sin embargo tampoco han habido noticias de esto. Por otra parte los seguidores de Death Stranding estarían encantados de recibir una remasterización que aproveche las capacidades del PS5.

La situación de Death Stranding y Bloodborne es la misma que tuvo el remake de Final Fantasy 7 para el PS5 el año pasado y que según rumores se trata de mejores ports con mucho más contenido.

Este sería el caso para ambos éxitos de PS4, Death Stranding por ejemplo estaría trabajando en una versión extendida para el PlayStation 5 lo cual siginificaría que no se tratará solo de una actualización gratuita sino de nuevo contenido.

La llegada de Bloodborne al PS5

Por su parte Bloodborne es un caso más complicado ya que la compañía que lo desarrolló, From Software, está ocupada con Elden Ring actuamente aunque Sony podría encargar esta versión para el PS5 a varias compañías.

Y es que aunque no se haya anunciado nada de manera oficial todos los anuncios de remasterizaciones de títulos de PS4 apuntan a una inevitable versión mejorada de Bloodborne sea de parte de From Software o no.

Es así que el nuevo contenido en el que técnicamente se estaría trabajando hace que la espera por Death Stranding y Bloodborne sea más llevadera para los dueños de un PS5 quienes tienen muchas remasterizaciones que jugar mientras estos éxitos de PS4 llegan. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca cualquier anuncio por parte de Sony para traerte lo más reciente.

