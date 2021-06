Death Stranding Director's Cut será exclusivo para PS5

Hideo Kojima reveló una gran sorpresa para sus seguidores este jueves al presentar en el Summer Game Fest el primer trailer de su galardonado juego Death Stranding, pero en una versión mejorada que llevará por nombre Death Stranding Director's Cut para PS5.

Recordemos que el juego en un principio estuvo disponible para PS4 y luego fue liberada para PC, sin embargo ahora promete mejoras por lo que se anunció que únicamente estará disponible para PS5.

Y es que como te dimos a conocer en La Verdad Noticias Hideo Kojima y Kojima Productions habían retomado el trabajo tras el lanzamiento de Death Stranding y tras la revelación de hoy, pudimos saber de se trata de la secuela de este galardonado juego.

Trailer de Death Stranding Director's Cut

Hideo Kojima presentó la versión mejorada de Death Stranding.

Pese a que hasta el momento no se conocen más detalles sobre este nuevo juego de Hideo Kojima, Geoff Keighley, anfitrión del Summer Game Fest 2021, mencionó que en las próximas semanas se dará a conocer más información sobre la nueva versión de Death Stranding.

En el trailer de no más de dos minutos podemos ver a Sam Bridges recorriendo un escenario totalmente inédito, lo que nos hace suponer que esta versión extendida de Death Stranding nos dejará con nuevos lugares que ampliarán más todavía su inmenso mundo abierto.

Además, en el video nos da la impresión de que también habrá nuevas mecánicas, ya que se puede ver a Sam metiéndose a una caja de cartón, rindiendo homenaje a la saga Metal Gear Solid.

Death Stranding para PS5

Death Stranding llega para PS5.

Siguiendo la estrategia actual de Sony con los juegos de la generación anterior, es probable que la nueva versión de Death Stranding no solo ofrezca novedades narrativas, sino también un apartado gráfico que aprovece el potencial de la PlayStation 5.

Recordemos que juegos como The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, God of War y Ratchet & Clank se actualizaron en la nueva consola, ofreciendo una mejor resolución y tasa de fotogramas.

Hasta el momento no se ha revelado la fecha de lanzamiento de Death Stranding: Director's Cut, cuya exclusividad apunta ser de PS5 pero lo que sí estamos seguros es que llegará antes de que finalice el año.

