DRM en línea de Xbox fuertemente criticado luego de importantes interrupciones

DRM en línea fuertemente criticado luego de importantes interrupciones

La red Xbox se cayó el viernes por la noche aquí en el Reino Unido, y los jugadores informaron que no podían comprar o lanzar juegos o jugar títulos usando Xbox Cloud Gaming.

Luego, el servicio se restableció el sábado, antes de volver a caer más tarde ese día.

De acuerdo con la página de soporte de Xbox Status, todos los servicios ahora están funcionando sin fallas, aunque parece que algunos usuarios todavía tienen problemas.

Dado que los usuarios no pudieron jugar algunos de sus juegos comprados durante estas interrupciones, Xbox fue muy criticada por su política de administración de derechos digitales (DRM) en línea.

El presentador de Kinda Funny Xcast y Gamertag Radio, Parris Lilly, criticó la política DRM de Xbox en Twitter (gracias, VGC) y pidió un cambio.

El DRM de Live fue criticado por los jugadores que se vieron afectados por las caídas del servicio durante el fin de semana.

"Las interrupciones de Xbox han dejado en claro que algo debe cambiar con su política de DRM, los juegos que se descargan en mi consola deben tener una ventana para estar fuera de línea y jugar sin registrarse", dijo Lilly.

"Esperemos obtener algo de claridad y una solución para evitar este problema nuevamente".

Según Jez Corden de Windows Central, el problema podría residir en varios editores externos que requieren que Xbox realice comprobaciones de DRM, incluso con juegos para un solo jugador que están estrictamente fuera de línea.

Sin embargo, la cuenta de Twitter Does It Play?, que "prueba los lanzamientos comerciales para garantizar que funcionen completamente libres de Internet", sugirió que se trataba únicamente de un problema de Xbox y que PlayStation y Switch no requieren registros DRM en línea para que los juegos funcionen sin conexión.

"Si los servidores de PlayStation se caen mañana de forma permanente, todos los juegos para un solo jugador que tengas funcionarán sin conexión casi de forma permanente (siempre que la consola funcione y la cuenta esté vinculada).

Hay un pequeño subconjunto de títulos que no lo harán", dijo la cuenta. "Xbox necesita solucionar sus problemas de DRM. Saludar con la mano no ayudará".

Jugadores resolvieron error de Xbox

Algunos descubrieron que el problema se debía a que su consola Xbox no estaba configurada como su consola "principal", aunque otros seguían viendo problemas a pesar de cambiar eso más tarde o de tenerla configurada como su consola doméstica en primer lugar.

Será interesante ver cómo responde Microsoft a esto, y si obtendremos una explicación detallada de este problema.

El año pasado, el jefe de Xbox, Phil Spencer, dijo que esperaba que la industria hiciera más para ayudar a preservar los juegos. Esta última debacle parece ir en contra de eso.

