DLC de Elden Ring debería mostrar el lado de la historia de Godfrey

Antes de ingresar al Erdtree y reclamar el título de Elden Lord, los jugadores de Elden Ring se enfrentan cara a cara con uno de los nombres más prestigiosos en la historia del juego: Godfrey/Hoarah Loux.

Godfrey fue el primer Elden Lord, engendró el Linaje Dorado, destruyó a los gigantes de fuego y, por lo demás, fue una leyenda curtida en la batalla.

Enfrentarse a Godfrey es la prueba final antes de que el jugador termine lo que comenzó Marika: matar a la Gran Voluntad, en su forma de Bestia Elden.

La cuestión es que la historia de Elden Ring es, en última instancia, unilateral. Cómo llega a su fin y cómo el jugador decide el destino de The Lands Between depende de ellos, pero cada evento, cada semidiós y cada historia posible en Elden Ring se puede rastrear hasta el complot de Marika para vengarse de The Greater Will.

La historia de Godfrey debería ser parte central del DLC según los fans.

De hecho, se podría argumentar que ella es la última fuerza antagónica en el juego, no la Gran Voluntad. Ella es quien creó la guía de la gracia, después de todo, no La Gran Voluntad.

Los fanáticos con ojos de águila han notado cómo, como Tarnished, la guía de la gracia de Godfrey lo lleva al jugador, no a Elden Beast. Algunos postulan que esto significa que Tarnished estaba destinado a hacer todo el trabajo sucio de Godfrey, a quien Marika planeó que matara a The Elden Beast.

Sin embargo, otra interpretación válida es que Godfrey y los Tarnished se enfrentaron entre sí más allá de su control, ya que nunca se supuso que los Tarnished fueran Elden Lord. Era una prueba, una sin todas las respuestas porque se desconoce mucho sobre Godfrey.

Elden Ring canta alabanzas de Godfrey, pero su historia en gran parte no se cuenta

Su profunda tradición, su gran destreza, Godfrey lo convierte en una gran pelea contra el penúltimo jefe de Elden Ring. Sin embargo, más allá de sus mitos y leyendas, las historias recopiladas de su hija adoptiva Nepheli Loux, el papel de Godfrey en The Shattering es, en el mejor de los casos, turbio.

Cortar el contenido de Elden Ring sobre Godfrey, por ejemplo, sugiere que el jugador Tarnished fue uno de los primeros en unirse a él en su exilio, y se da a entender que Godfrey sabía del Shattering que se avecinaba a pesar de que estaba en el exilio y aún no había sucedido.

La noche que sucede, Godwyn el Dorado (el hijo de Marika y Godfrey) muere, y aunque la crueldad de Marika hace que parezca que podría aceptar esto, es difícil imaginar que Godfrey pueda hacerlo.

Sin mencionar que su diálogo implica que Godfrey regresa para reclamar su título de Elden Lord, como padre del Linaje Dorado y como sirviente de The Greater Will.

Esto implicaría que, en su exilio, conocía los planes de Marika y se opuso a ellos, pero su combate con los Empañados también podría implicar lo contrario. Es bastante simple, si no tiene respuesta: el mito de Godofredo es conocido, el hombre no tanto.

El exilio de Godfrey fue solo una parte de su historia, pero también refleja su divorcio de Marika. Hay dos lados en cada historia, especialmente cuando se trata de relaciones, y el lado de Godfrey no se ha contado, no en su totalidad.

El DLC de Elden Ring, siempre que se lance, debería corregir esto. Tal vez podría ser un DLC ambientado en el pasado donde los jugadores están fuera de The Lands Between, uniéndose a Godfrey en su exilio. A través de esto, los fanáticos podrían aprender directamente qué sucedió exactamente.

Sin embargo, el enfoque más probable sería un DLC que lleve a los jugadores más allá de The Lands Between, a los clanes gobernados por Godfrey, donde aquellos a quienes influyó podrían dar respuestas a estas preguntas.

Podría ser similar al DLC Old Hunters de Bloodborne: así como exploró la relación entre Gehrman, Doll y Lady Maria (ya que esta última quedó atrapada en Hunter's Nightmare), otro DLC podría explorar la relación de Marika, Godfrey y The Gran Voluntad, estableciendo la conexión entre los tres y mostrando el destino final.

De hecho, cabe señalar que, como parte del reciente ataque de ransomware de Bandai Namco, un filtrador supuestamente reveló que FromSoftware está trabajando en un DLC de Elden Ring llamado Barbarians of the Badlands.

Esto suena perfecto para hacer precisamente esto. Ahora, muchos en la comunidad están de acuerdo en que es falso y que muy bien podría serlo, pero eso no significa que no valga la pena explorar la idea que encarna.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

