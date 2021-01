Cyberpunk 2077 ya está disponible a mitad de precio

Cyberpunk 2077 ya está siendo rebajado por varios minoristas diferentes. Poco más de un mes después del lanzamiento del nuevo proyecto de CD Projekt Red, el precio de venta de Cyberpunk 2077 se ha reducido a la mitad.

El juego se ha enfrentado a una serie de problemas desde su lanzamiento en diciembre. Los usuarios han señalado errores y fallas, y la mayoría de esos problemas se presentan en las versiones de PS4 y Xbox One. Aunque algunas de las personas involucradas con Cyberpunk 2077 creen que el juego será mejor una vez que se solucionen los errores, los minoristas como Amazon y Best Buy aún están reduciendo su precio inicial.

Precio de Cyberpunk 2077

Ambos minoristas han reducido drásticamente el precio de Cyberpunk 2077 de sus $ 59,99 originales a $ 29,99, aunque hay algunas advertencias. Ninguno de los minoristas está ofreciendo un precio reducido para las versiones digitales. Eso significa que los propietarios de la versión solo digital de la PS5 o la Xbox Series S no pueden aprovechar la venta, ya que ninguna de esas consolas contiene una unidad de disco. Sin embargo, los propietarios de PS4, Xbox One, Xbox Series X y PS5 estándar nunca han podido obtener el juego por un precio más bajo. También existe la nota al margen de que no hay indicios de que esta reducción en el precio de venta sea un movimiento permanente.

Minoristas han reducido drásticamente el precio de Cyberpunk 2077 de sus $ 59,99 originales a $ 29,99

Las ventas a mitad de precio en Best Buy y Amazon se producen pocos días después de que CD Projekt Red fuera atacado por los críticos una vez más. Los últimos problemas rodean un informe reciente de que las imágenes mostradas por el desarrollador en el E3 2018 fueron "falsificadas". Ese mismo informe afirmó que la compañía ni siquiera había terminado de codificar los sistemas de juego subyacentes.

El director del estudio, Adam Badowski, publicó recientemente una respuesta al nuevo informe en la que aparentemente admitió que algunos de los informes más recientes sobre Cyberpunk 2077 eran precisos. Afirmó que "es difícil que una demostración de un juego de feria comercial no sea una prueba de visión o un corte vertical dos años antes de que se publique el juego". Sin embargo, refutó la idea de que las imágenes que mostraba su empresa fueran falsas.

Otros informes recientes afirmaron que varios empleados de CD Projekt Red no creían que el juego se lanzaría en 2020 en función del progreso del desarrollo en 2019.Al parecer, algunos creían que no llegaría a las consolas hasta al menos 2022. Todos estos problemas los miembros de la comunidad empresarial no se han perdido el juego. Todos los problemas, incluida al menos una demanda presentada contra el desarrollador, hacen que los analistas de la industria piensen que Cyberpunk 2077 podría llevar a una compra o adquisición hostil de CD Projekt Red. Por ahora, los minoristas que tratan con la empresa solo verán un impacto en el resultado final en lo que respecta a las ventas.

La Verdad Noticias te informa que Cyberpunk 2077 ahora está disponible para PC, PS4, Stadia y Xbox One, con versiones dedicadas para PS5 y Xbox Series X / S en desarrollo.