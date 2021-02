Cyberpunk 2077: tras ataque y nuevo retraso, ¿cuándo saldrá el parche 1.2?

Ante la polémica inicial por el desempeño y múltiples errores que tuvo la versión de Cyberpunk 2077 para consolas CD Projekt Red había propuesto un calendario de actualizaciones con parches que resolverían poco a poco los principales problemas del juego, entre ellos el esperado 1.2.

Este nuevo retraso en el parche 1.2 afecta el plan propuesto por CD Projekt Red para 'arreglar' Cyberpunk 2077 en las consolas.

Y es que tras la llegada del parche 1.1 a tiempo los usuarios vieron la voluntad de los desarrolladores de ‘arreglar’ el juego por lo que sin duda es una noticia decepcionante saber que ha surgido el primer retraso en este plan.

Sin embargo también es importante mencionar que CD Projekt Red fue duramente afectado por el ataque ransomware realizado por hacker que filtraron en línea el código de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 por lo que todos sus recursos como compañía se han enfocado en dicho problema.

¿Cuándo llegará el parche 1.2 de Cyberpunk 2077?

Es así que en un hilo de Twitter de la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 los desarrolladores dieron a conocer que el esperado parche 1.2 llegará a las consolas en algún punto de la segunda mitad de Marzo.

Este retraso afecta particularmente a los dueños de un PS5 ya que Sony aún no ha permitido el regreso de Cyberpunk 2077 a la PlayStation Store y no lo hará hasta que el juego no reciba más actualizaciones.

Es así que CD Projekt Red se encuentra entre la espada de los ataques cibernéticos y la pared de los tiempos propuestos por ellos mismos para arreglar Cyberpunk 2077, considerado uno de los peores lanzamientos de un título para consolas en la historia. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada del esperado parche 1.2 para traerte lo más reciente.

