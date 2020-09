Cyberpunk 2077 sigue retrasado así que obligará a sus empleados a trabajar más

El desarrollador de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, ha hecho saber a sus empleados que las semanas laborales de seis días serán obligatorias antes de la fecha de lanzamiento del juego, la cual está programada para el 19 de noviembre, a pesar de que el estudio ha prometido repetida y explícitamente que nunca más se tomarían esas medidas.

En dos ocasiones distintas durante el 2019, el cofundador del estudio, Marcin Iwiński, le dijo al periodista de juegos Jason Schreier cómo abordaría la crisis, una vez incluso dijo que la empresa buscaba ser ser más humana y tratar a las personas con respeto. CD Projekt Red tenía claro que los empleados podrían decir que no, incluso en una entrevista, Iwiński dijo que el estudio tendría una política de contracción no obligatoria, lo que significa que la empresa podría pedir a los empleados que trabajen horas extra, pero no sería obligatorio.

Afinar detalles y corregir errores, razonas por las que empleados tendrán que trabajar 6 días a la semana

CyberPunk 2077 no cumplira promesa a sus empleados

Pero en enero, ya comenzaba a parecer que la empresa no iba a cumplir su promesa a los empleados, en un correo electrónico obtenido por Bloomberg , el director del estudio CD Projekt Red, Adam Badowski, ofreció una excusa similar, sugiriendo que su compañía de alguna manera no tiene otra alternativa que obligar a los empleados a trabajar más duro para solucionar los errores y fallas restantes en el juego, a pesar de que un empleado de ya había declarado que varios compañeros ya habían estado trabajando por las noches y los fines de semana durante más de un año.

Originalmente Cyberpunk 2077 sería lanzado el 16 de abril, pero el estudio pospuso el lanzamiento del juego hasta el 17 de septiembre, señalando que los desarrolladores necesitan más tiempo para terminar de probar, arreglar y pulir el juego.

Sin embargo CD Projekt Red volvería a retrasar la fecha de lanzamiento una vez más hasta el 19 de noviembre, por la supuesta necesidad de tiempo para el equipo de desarrollo para revisar todo, equilibrar la mecánica del juego y corregir muchos errores.