Cyberpunk 2077 confirma transmisión de noticias, ¿qué novedades se anunciarán?

CD Projekt Red confirma transmisión de noticias, ¿qué novedades se anunciarán?

CD Projekt Red ha anunciado una transmisión de Cyberpunk 2077, que se transmitirá mañana, 15 de febrero.

Transmitido a las 7 a.m. Pacífico / 10 a.m. Este / 3 p.m. Reino Unido (eso es el 16 de febrero a las 2 a.m. AEDT), CDPR actualmente no ha ofrecido detalles sobre lo que se incluirá, pero es probable que recibamos noticias sobre las próximas ediciones del juego para PS5 y Xbox Series X /S.

Esta transmisión también se califica como REDstream, en lugar de las transmisiones de Night City Wire que vimos alrededor del lanzamiento de Cyberpunk, lo que podría indicar que recibiremos noticias sobre otros proyectos de CDPR.

Eso podría incluir la versión de próxima generación de The Witcher 3 (actualmente programada para el segundo trimestre de 2022), o su nuevo juego Gwent para un solo jugador.

Se espera que CD Projekt Red anuncie las esperadas versiones de siguiente generación del título.

CDPR ha estado prometiendo versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077 desde antes del lanzamiento, originalmente programado para la segunda mitad del año pasado.

Sin embargo, un retraso los llevó al primer trimestre de 2022, lo que significa que el lanzamiento debería llegar antes de fines de marzo. Recientemente, se detectó una versión nativa del juego para PS5 en el backend de PlayStation Network, agregando más combustible al fuego de un lanzamiento en un futuro cercano.

¿Nuevo DLC para Cyberpunk 2077?

Existe la posibilidad de que también escuchemos sobre la primera expansión DLC del juego. CDPR prometió previamente expansiones del tamaño de las dos lanzadas para The Witcher 3, y reveló el año pasado que el equipo central de Cyberpunk 2077 se había reducido, con más desarrolladores disponibles para trabajar en una expansión.

También existe la posibilidad de noticias sobre el componente en línea prometido de Cyberpunk, aunque CDPR dijo anteriormente que había "reconsiderado" un proyecto de multijugador. No está claro si eso se ha retrasado, cancelado o convertido en otra cosa.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Cyberpunk 2077 como que se actualizó por primera vez en meses.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.