Cyberpunk 2077: Las 10 soluciones URGENTES que necesita el juego

La solución más grande que CD Projekt Red necesita para Cyberpunk 2077 son los errores y otros problemas técnicos en PS4 y Xbox One. Funcionan mejor en las nuevas consolas pero aún no son perfectos. Desde gráficos emergentes que tardan minutos en cargarse hasta misiones rotas y bloqueos del juego, estas versiones de consola son un desastre.

Puede ser uno de los lanzamientos más locos para un juego de alto perfil que la industria ha visto durante algún tiempo, porque la construcción de PC está recibiendo grandes elogios como contendiente para los premios de fin de año. De todos modos, además de los errores, hay otras cosas que también deben corregirse en el juego y aquí en La Verdad Noticias te las compartimos.

10. Dispara mientras conduces

Los jugadores pueden disparar mientras otros personajes conducen, pero no pueden disparar solos. Esto básicamente significa que el rodaje se realiza solo para ciertas justificaciones de la historia. Esto es extraño considerando que el indicador del botón de disparo aparece mientras se conduce en algunos vehículos, pero nunca funciona. Esto podría ser un error en el juego en el que se supone que los jugadores pueden hacerlo o es un error que muestra una opción que no debería existir.

9. Conversaciones que interrumpen conversaciones

Esto también podría ser el resultado de una falla o podría ser simplemente una mala programación. Los jugadores a veces pueden recibir llamadas en medio de una escena importante de la historia solo porque están dentro del radar de una misión secundaria de la policía, o algo por el estilo.

Esto significa que dos conversaciones diferentes se llevarán a cabo en la pantalla a la vez. Si se trata de un problema técnico o no, no importa porque de cualquier manera necesita una solución.

8. Viajes rápidos en puntos seleccionados

Para un juego de mundo abierto tan grande como Cyberpunk 2077, no tiene mucho sentido negar los viajes rápidos a los jugadores. Los viajes rápidos solo se pueden realizar desde y hacia determinados lugares. Llegar a estos lugares para llegar a una misión rápidamente a veces puede ser demasiado complicado. No hay una justificación de la historia, ya que se supone que estos son puntos de deformación como en Star Trek.

7. El coche no se conduce automáticamente

Otra cosa extraña con los viajes es que los jugadores pueden llamar a sus juegos recolectados en cualquier lugar del mundo. Eso es genial, lo que significa que estos autos, bicicletas o lo que sea son lo suficientemente inteligentes como para realizar un piloto automático en la ciudad. Sin embargo, en este momento no hay ninguna opción para que puedan conducir a los jugadores automáticamente a cualquier lugar una vez que se suban al automóvil. Si alguna vez hubo una forma de arreglar los viajes rápidos en este juego, sería esta, aunque ciertamente no es perfecta.

6 Salto de diálogo

Aunque hay dos opciones para omitir los diálogos, no se pueden omitir todos los diálogos. Sin embargo, en su mayor parte, siempre que una gran escena está pasando, el texto se puede garabatear. Este no es el caso en algunos casos, lo que podría deberse a una falla. Lo que no se debe a una falla es aparentemente el diálogo que se da en los viajes en automóvil.

5. Love Like Fire

Este es un error ampliamente conocido que puede hacer que cualquier jugador se se arranque los cabellos. Después del primer conjunto de misiones, aproximadamente tres horas después si no se realizan actividades secundarias, los jugadores irán a esta misión en la que asaltarán una torre.

Comienza rodeando el edificio con una pelea de torretas y lo que debería suceder es que aterrice después de que todos los enemigos sean derribados. Por alguna razón, un error en el sistema hace que nunca aterrice y la única solución en este momento es borrar los datos guardados y comenzar de nuevo.

4. Disparo desde la cubierta

Disparos desde la cubierta en Cyberpunk 2077.

Los disparos en el juego son ajustados, excepto para disparar desde la cobertura. No hay botón de tapa en este momento. Los jugadores pueden agacharse y apuntar desde la cobertura para disparar a los enemigos, lo que no es ideal. Es decir, a veces funciona y otras no. Es difícil decir si esto se debe a una mala programación oa un error en el juego, pero de cualquier manera es necesario corregirlo.

3. Agregar una cámara en tercera persona

La perspectiva en primera persona no es tan discordante como algunas personas pensaban antes de que llegara el juego. La mayoría de las reseñas no tuvieron ningún problema. Sin embargo, como opción, sería bueno incluir la perspectiva en tercera persona ya que es el estilo de juego preferido por muchos jugadores. Los jugadores entran en este punto de vista mientras están en un automóvil, así que ¿por qué no hacerlo también para caminar?

2. Marcas de armas a la venta

Aquí tienes un consejo profesional para el juego: no compres cosas en las tiendas. Los enemigos y los cofres aleatorios tendrán toneladas de equipo y armas para repartir. A veces puede ser demasiado, lo que hace que esta sea una buena manera de ganar dinero desde el principio. Sin embargo, hay un problema con esto. En este momento, no hay forma de etiquetar el equipo para venderlo o guardarlo. Entonces, básicamente, se convierte en un juego de memorización mientras se intenta vender cosas. Es torpe en comparación con los juegos de rol modernos, es el punto.

1. Botón de mapa

En PS4 / PS5, al presionar el panel táctil se abrirá el menú de caracteres general. Desde aquí, los jugadores pueden consultar su equipo, misiones, el mapa, etc. Si bien esta entrada podría tratarse simplemente de arreglar el sistema de menú, ya que es torpe como se mencionó anteriormente, esta solución está en una parte inarticulada del menú, es decir, el mapa. Dedicar un botón al mapa haría que la navegación fuera mucho menos complicada. Hay formas de hacer esto en el panel táctil, ya que otros juegos han descubierto como Ghost of Tsushima.