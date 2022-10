Cyberpunk 2077: I Fought The Law revela las mejores (y peores) partes del juego

CP 2077: I Fought The Law revela las mejores (y peores) partes del juego

Cyberpunk 2077 ha cobrado nueva vida en 2022, y parte de su mejor contenido, como su misión "I Fought The Law" con River Ward, muestra mucho de lo bueno del juego.

Después de ser difamado por los jugadores por su infame lanzamiento con errores, el título de CD Projekt Red (CDPR) se ha modificado sin cesar para finalmente ofrecer la experiencia que todos esperaban de él, con la actualización 1.5 en febrero que revitalizó especialmente el juego y su base de fans.

Ahora que más personas están jugando Cyberpunk 2077, pueden llegar a apreciar gran parte de lo que hace que el juego sea genial (pero también extraño) en esta misión secundaria que surge durante la historia principal.

La misión I Fought The Law revela lo mejor, y peor, del juego.

"I Fought The Law" es una de las mejores misiones de Cyberpunk 2077 a pesar de ser técnicamente una misión secundaria, pero presenta a los jugadores NPC que son parte integral del mundo de Night City.

La misión secundaria comienza cuando V es reclutado por Elizabeth Peralez, la esposa del candidato a alcalde Jefferson Peralez, para realizar una investigación de danza cerebral sobre la muerte del ex alcalde, Lucius Rhyne.

Esto lleva a V a una historia de corrupción policial y política en la que, junto con el nuevo aliado River Ward, deben descubrir quién es el verdadero asesino del alcalde Rhyne y por qué fue puesto fuera de servicio.

Lo que hace que "I Fought The Law" sea tan emblemático de los mejores y más grandes momentos de la historia de Cyberpunk 2022 es que incorpora la construcción de mundos, personajes tridimensionales y una combinación de géneros para crear una intrincada misión secundaria que, aunque pequeña, tiene ramificaciones en la forma en que el juego juega más tarde.

Y estas ramificaciones son el resultado de la elección del jugador, un tema general del juego y una faceta importante de la experiencia de personalización que ofrece Cyberpunk 2077.

Dicho esto, "I Fought The Law" presenta otros elementos que ejemplifican algunos de los errores que CDPR cometió con los métodos de narración del juego.

Bueno, malo, pero sobre todo bueno en Cyberpunk 2077's I Fought The Law Mission

Quizás la mejor característica de Cyberpunk 2077 es el tipo de entorno que crea con el género cyberpunk.

Esta idea de entorno no solo se refiere al mapa Night City de Cyberpunk 2077 (aunque es una distopía de neón bellamente representada por derecho propio), sino también a los enfoques cambiantes y de mezcla de géneros para construir mundos a los que el género cyberpunk es tan propenso.

Blade Runner, como piedra de toque de lo que amny ahora considera cyberpunk, hace precisamente esto con su uso de gumshoe, melodrama y ciencia ficción.

La misión secundaria "I Fought The Law" de Cyberpunk 2077 emula a Blade Runner en este sentido, enviando a V en una búsqueda con el detective idealista Ward para descubrir una verdad que no sorprende: que el NCPD es corrupto.

La fusión de géneros caracteriza el mundo de Night City como un páramo sórdido, juega con las expectativas de los fanáticos de las historias de detectives y establece un estado de ánimo sombrío sobre la inevitabilidad del mal, todo a la vez.

Por lo tanto, la misión secundaria se erige como un testimonio de la fantástica narración y el mejor diseño de misión de Cyberpunk 2077.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y Cyberpunk 2077 no es una excepción. "I Fought The Law" utiliza técnicas de narración que se repiten a lo largo del juego, a menudo no para mejor. Esto ocurre principalmente en forma de exposición.

Por ejemplo, cuando V conoce a Jefferson Peralez, hay una serie de líneas de diálogo poco naturales que explican la historia de fondo del personaje.

Si bien la exposición puede estar bien, no siempre se logra con elegancia en Cyberpunk 2077, ya que intenta generar conversaciones naturales a partir de las elecciones de los jugadores.

Parece que CDPR se dio cuenta de que la exposición podría ser aburrida, porque también presenta dos secciones en la misión en las que puede surgir una pelea al azar.

El primero está más dentro del control del jugador, pero elegir luchar junto a River daña la caracterización del NPC como un idealista; el segundo es casi inevitable y se siente innecesario.

Las peleas en Cyberpunk 2077 a menudo se usan como un método para mantener entretenidos a los jugadores, pero el trabajo de detective que se ve en "I Fought The Law" es lo suficientemente atractivo por sí solo.

Dicho esto, estos defectos no son perjudiciales para la experiencia del juego. El diálogo lleno de jerga y exposición a menudo se usa como motivo en los géneros de crimen, por lo que encaja aquí incluso si confunde un poco la construcción del mundo.

En cuanto a la violencia, la verdad es que la violencia es parte de la cultura de Night City y, por lo tanto, V debe enfrentarla sin importar lo que haga, lo que en sí mismo es parte de lo que muestra que "I Fought The Law" es un microcosmos de toda la gran experiencia de Cyberpunk 2077.

Te puede interesar: Cyberpunk 2077: El impacto a largo plazo de su lanzamiento aún no llega

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Cyberpunk 2077. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.