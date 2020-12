Cyberpunk 2077: Cómo obtener los brazos de Gorila

Cyberpunk 2077 finalmente está aquí, y los jugadores tienen acceso a todo tipo de actualizaciones para sus cuerpos cibernéticos. Desde agregar hojas de mantis a los brazos de V hasta mejorar la visión y las habilidades de lucha, el cuerpo de V es completamente personalizable. Para aquellos que buscan hacer que V sea lo más amigable posible para el cuerpo a cuerpo, los brazos de Gorila son una mejora a la que aspirar.

Estadísticas de Gorilla Arms

Los brazos de Gorila causan daño físico y están diseñados para fortalecer al usuario y brindarle más resistencia. Los brazos de gorila se cargan después de cada ataque e infligen daño adicional. Los jugadores pueden forzar la apertura de puertas cerradas con estos brazos aumentados e incluso arrancar torretas del suelo. Para obtener estos brazos de Gorila, los jugadores necesitarán un crédito callejero mínimo de 20 y 15 250 €. Es uno de los mejores mods en Cyberpunk 2077 para actualizar cuerpo a cuerpo.

Descubre cómo puedes conseguir los Gorilla Arms en Cyberpunk 2077

Dónde conseguirlos

Si los jugadores buscan mejorar sus armas para el cuerpo a cuerpo, que es solo una de las muchas formas de manejar el combate en el juego Cyberpunk 2077, los jugadores tendrán que visitar a Viktor. Viktor es un Ripperdoc que V conocerá en el Acto 1. Está ubicado en la parte sur del distrito Watson en Little China, justo detrás de la tienda de Misty. Lo más probable es que no tenga esta actualización disponible en el Acto 1; los jugadores probablemente no tendrán la credibilidad de la calle para conseguirlo. O el dinero, para el caso. Después de que Viktor realice las actualizaciones iniciales de V, los jugadores pueden comenzar a trabajar hacia ese nivel de SC y ganar algo de dinero.

Construcciones cuerpo a cuerpo exitosas

Para asegurarse de que V como luchador cuerpo a cuerpo tenga el mayor éxito posible en Cyberpunk 2077, los jugadores querrán invertir tanto en inteligencia como en cuerpo. Body ayudará a los jugadores no solo a infligir una tonelada de daño, sino también a soportar una gran cantidad de daño. Esto puede cambiar un poco mientras que CD Projekt Red puede continuar modificando el combate cuerpo a cuerpo en Cyberpunk 2077.

El módulo Cyberpunk 2077 Berserk también ayudará a completar esta compilación. Este módulo devuelve la salud cuando los enemigos son derrotados, aumenta la fuerza, aumenta la resistencia y más. También crea una onda de choque cuando los jugadores caen desde la distancia, dañando a los enemigos cercanos, aumenta el daño cuerpo a cuerpo a distancia y aumenta la armadura y las resistencias durante cinco segundos.

Hay varias otras configuraciones que los jugadores pueden hacer si creen que el combate cuerpo a cuerpo en Cyberpunk todavía es un poco torpe, pero los brazos de Gorila son imprescindibles para el divertido combate cuerpo a cuerpo con V.

La Verdad Noticias te informa que Cyberpunk 2077 está disponible en PC, PS4, Stadia y Xbox One, y más tarde en PS5 y Xbox Series X.