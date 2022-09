Cyberpunk 2077 AMD FSR Mod actualizado a la versión 2.1 de tecnología de mejora

Juego de CD Projekt Red AMD FSR Mod actualizado a la versión 2.1 de tecnología de mejora

Cyberpunk 2077 pronto será compatible con AMD FSR 2.1 de forma nativa, pero los jugadores ahora pueden disfrutar del juego con la última versión de la tecnología de mejora de AMD gracias a un mod.

Tras el lanzamiento oficial de la nueva versión de la tecnología de escalado, el mod Cyberpunk 2077 que reemplaza NVIDIA DLSS con AMD FSR se actualizó para admitir la versión 2.1.

Algunos de los problemas del mod original, como los problemas de imágenes fantasma del automóvil, no se han solucionado, pero esto no es particularmente sorprendente, considerando que es una implementación no oficial.

El mod explota la calidad visual del juego de CD Projekt Red.

El mod Cyberpunk 2077 FidelityFx Super Resolution 2.1 se puede descargar desde Nexus Mods. Una descripción general del mod se puede encontrar a continuación:

Esta es una prueba de concepto para ver si tal mod es factible. ¡Espera errores!

Este mod intenta reemplazar DLSS con FidelityFx Super Resolution 2.1. El mod aún está en desarrollo, pero los primeros resultados ya son bastante impresionantes:

Mi GTX 1080 puede ejecutar Cyberpunk en 4k con aproximadamente ~ 45 FPS, lo que es una mejora de 2 veces en comparación con el rendimiento nativo de 4k y tiene un impacto de calidad muy pequeño.

Además, ¡sí! este mod es compatible con cualquier GPU AMD, Intel y Nvidia que pueda manejar Cyberpunk.

¿Como funciona esto en Cyberpunk 2077?

Tanto FSR 2.0 como Nvidia DLSS son escaladores temporales y funcionan (excepto por algunas diferencias menores) de manera muy similar en Cyberpunk 2077. Esto significa que ambos sistemas necesitan datos similares para funcionar.

Afortunadamente, NVIDIA publica su implementación DLSS como una biblioteca dinámica (un archivo dll).

Esto nos permite simplemente reemplazar la DLL en cuestión con nuestra propia versión que puede traducir los comandos de NVIDIA DLSS a FSR 2.0. Las reimplementaciones de API como Wine o DXVK funcionan de manera similar.

Cyberpunk 2077 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y Google Stadia en todo el mundo.

