¿Cuánto va a durar la Xbox Series S?

¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto durará la nueva consola de Xbox Series S que salió al mercado hace apenas 2 años? En esta nota informativa de La Verdad Noticias te enterarás de todos los detalles.

El diseñador de videojuegos, Tommy Refenes, ha defendido uno de los modelos más económicos de Microsoft para la actual generación de consolas, ante ello, sin duda alguna, Xbox Series S es la gama de entrada de Microsoft para la presente generación de consolas.

Por su parte, Tommy Refenes, cocreador de Super Meat Boy, no cree que vaya a ser un impedimento o lastre para la firma norteamericana a largo plazo. Si Xbox Series X se presenta como el buque insignia con las máximas prestaciones, este otro modelo ofrece una solución más económica a cambio de prescindir del lector de discos, la resolución 4K y algo menos de potencia bruta o RAM.

Su existencia se ha puesto en entredicho en varias ocasione dentro de la industria, aunque hay voces que confían en el desempeño de la máquina durante toda la generación. En palabras para Gaming Bolt, Refenes opina que las diferencias a largo plazo no serán demasiado grandes y que, por ello, las características de Xbox Series S son suficientes para un ciclo de cinco a incluso ocho años.

Ante la pregunta sobre si Xbox Series S aguantará el tipo ante los videojuegos más potentes gráficamente de los próximos años: “Sí, creo que lo hará”, comenta. Aunque es posible que algunas sombras o charcos puedan verse peor con el paso del tiempo, “en general tener un juego funcionando a 1440p a 60FPS está realmente bien. Podrían marcarse diferencias en 5 u 8 años, pero imagino que para entonces incluso Xbox Series X y PS5 se acercarán al final de su ciclo de vida si es que no han sido eclipsadas por sus respectivas versiones mejoradas”, tal como sucedió con PS4 y Xbox One, que al cabo de tres-cuatro años recibieron su modelo superior intergeneracional, Ps4 Pro y Xbox One X.

