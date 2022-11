¿Cuánto cuesta la suscripción a PlayStation Plus?

Si recientemente adquiriste un PlayStation y te gustaría contratar un servicio de PlayStation Plus o ya tenías esa consola y querías suscribirte pero no sabías a cuál membresía acceder, esta nota informativa de La Verdad Noticias te será de utilizar, así que comenzamos.

Antes que nada, debemos de comenzar por entender qué es PlayStation Plus, pues bien, PlayStation Plus es un servicio de suscripción mensual que permite jugar online y en modo multijugador a los juegos de PS4 y PS5. Es necesario para jugar a la gran mayoría de los juegos en línea y sólo algunos títulos free-to-play están exentos.

Membresías de PlayStation Plus y su precio

Membresías de PlayStation Plus y su precio

Para saber cuánto cuesta una suscripción a Play Station Plus, tendríamos que preguntarte... ¿Qué tipo de membresía buscas? Para tu fortuna, a continuación de presentaremos las que hoy en día se están manejando, qué incluyen y cuánto cuesta.

PlayStation Plus Essential- $6.99 USD mensuales / $134.87 MXN mensuales

Incluye los siguientes beneficios:

Juegos mensuales

Multijugador online

Descuentos exclusivos

* La Colección PlayStation Plus

Share Play

Ayuda de juego*

Almacenamiento en la nube

Contenido exclusivo

PlayStation Plus Extra - $10.49 USD mensuales / $202.40 MXN mensuales

Incluye los siguientes beneficios:

Catálogo de juegos

Ubisoft+ Classics

Juegos mensuales

Multijugador online

Descuentos exclusivos

* La Colección PlayStation Plus

Share Play

Ayuda de juego*

Almacenamiento en la nube

Contenido exclusivo

PlayStation Plus Deluxe - $11.99 USD mensuales / $231.34 MXN mensuales

Incluye los siguientes beneficios:

Catálogo de clásicos

Pruebas de juegos

Catálogo de juegos

Ubisoft+ Classics

Juegos mensuales

Multijugador online

Descuentos exclusivos

* La Colección PlayStation Plus

Share Play

Ayuda de juego*

Almacenamiento en la nube

Contenido exclusivo

Te puede interesar: Términos y Condiciones del PlayStation Plus en México 2022

¿Necesito PlayStation Plus para jugar todos los juegos en línea?

¿Necesito PlayStation Plus para jugar todos los juegos en línea?

Para la mayoría de los juegos que hayas comprado en disco o que hayas descargado de PlayStation Store, necesitas un plan de suscripción de PlayStation Plus para jugar online. Por otro lado, la mayoría de los juegos gratuitos, como Fortnite, Apex Legends y Call of Duty: Warzone, no requieren una suscripción a PlayStation Plus.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!