¿Cuáles son los videojuegos que llegarán en marzo 2022?

Este 2022 ha sido de grandes sorpresas para los usuarios de los videojuegos, pero ¿Qué títulos llegarán en marzo? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles de los juegos que llegarán muy pronto como Gran Turismo 7 y WWE 2K22; que han sido los más esperados.

Y es que Gran Turismo 7 llegará el próximo 3 de marzo a todas las PS5 y PS4, lo que será una sorpresa para los amantes de las carreras. El juego contará con un menú principal de la cuarta edición, de igual forma también tendrá eventos especiales, entre otras sorpresas.

Anteriormente te revelamos la fecha de lanzamiento de Pac-Man Museum Plus que llegará en mayo, por lo que estará disponible en múltiples plataformas. Mientras que WWE 2K22 presentó al primer luchador mexicano en portada; el título llegará el 11 de marzo.

Kirby y la tierra olvidada llegará en marzo

Videojuego llegará el 25 de marzo

A partir del 25 de marzo estará disponible la nueva entrega del héroe rosado Kirby y la tierra olvidada, pero será exclusiva para Nintendo Switch. Cabe mencionar que será el primero en 3D de Kirby, personaje que se dio a conocer en el año 1992. Mientras que la versión de WWE 2K22 se lanzará en PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC.

Por otro lado, el 25 de marzo también los usuarios podrán disfrutar de Tiny Tina's Wonderlands, estará disponible en todas las consolas menos en Switch. El título de acción donde se desarrolla un mundo de dragones, de igual forma llegará el 17 de marzo Persona 4 Arena Ultimax para PS4, PC y Switch.

¿Cuáles son los 10 mejores videojuegos?

Videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Entre los 10 mejores títulos se encuentra The Legend of Zelda: Breath of the Wild, así como Super Mario World, Portal 2, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Mass Effect 2, Super Mario 64, Red Dead Redemption 2, Half-Life 2 y Disco Elysium.

Otros de los videojuegos que también han llamado la atención de los usuarios han sido los títulos de Super Mario Bros. 3, Grand Theft Auto V, Hades, Castlevania: Symphony of the Night, Halo 2, The Witcher 3: Wild Hunt, The Last of Us, entre otros.

