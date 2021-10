Creador de God of War criticó Metroid Dread y causó polémica

El creador de God of War, David Jaffe lanzó contundente mensaje contra el juego de Metroid Dread, pues luego de su debut que ha sido un éxito, el creador reaccionó al respecto y compartió su opinión, arremetió contra el creativo, además criticó el precio, dificultad, mecánicas y diseños de niveles.

Y es que, el juego ha revivido el interés de los usuarios por la franquicia, pues han esperado la experiencia por algún tiempo, aunque la exclusiva de Switch no se salvó de las duras críticas, ya que Jaffe no está contento con los resultados, lo que dividió opiniones en las redes sociales.

En La Verdad Noticias te compartimos que fue el pasado 8 de octubre que el videojuego Metroid Dread se lanzó para Nintendo Switch. Además del lanzamiento, también llegó un tráiler de la próxima misión intergaláctica de Samus Aran, que ha sido aclamada por los usuarios.

Creador de God of War criticó el diseño de Metroid Dread

El creador Jaffe compartió una publicación en redes sociales para comparar el precio de Metroid Dread ($60 USD) con el Shantae and the Seven Sirens ($30 USD), de igual forma afirmó que el título de WayForward es un ejemplo de metroidvania moderno.

El creativo también criticó el diseño de niveles del título de Nintendo, ya que comentó que no hay señales ni pistas de cómo acceder a algunas áreas, también reaccionó con la dificultad del juego, así como la forma en que MercurySteam manejó el diseño de niveles.

Jaffe afirmó que no es 100% bueno en la mayoría de los videojuegos, pero entiende sobre diseño, pues cuando tiene jugadores que no aplican la lógica es difícil no rechazarlo. De igual forma expresó que dejó a un lado el juego de Metroid Dread y ahora está jugando Castlevania Advance.

Tras sus contundentes comentarios, los usuarios también reaccionaron, pues los jugadores creen que las críticas de Jaffe no están verdaderamente justificadas y aseguraron que es un mal jugador. Otros usuarios defendieron el trabajo de MercurySteam en la nueva entrega, pues comentan que las críticas de Jaffe no son constructivas.

¿Cuántos juegos hay en God of War?

Videojuego God of War

La saga de videojuegos creada por Sony, actualmente cuenta con un total de 16 juegos para PS5, PS4, PSVITA, PS3, PSP y PS2. Cabe mencionar que para el 2022 llegará God of War, la secuela del videojuego para consolas PlayStation, donde los usuarios encontrarán una historia sobre los Kratos que tendrán que enfrentarse a enemigos.

Por otro lado, el creador de God of War, ha sido criticado en las redes sociales por sus recientes comentarios sobre Metroid Dread, el videojuego que luego de algunos años de espera por fin se lanzó el pasado 8 de octubre de este 2021.

