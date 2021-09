Creador de God of War asegura que PlayStation Showcase no decepcionará

El próximo evento PlayStation Showcase de Sony ya ha empezado a sorprender a la gente. El evento en sí tendrá una duración de 40 minutos, pero seguramente estará repleto de mucho contenido pues el creador de God of War aseguró que no nos decepcionará.

En una de sus transmisiones recientes, David Jaffe, director del juego y diseñador principal detrás del juego God of War 2005 (y otros), indicó que el evento de exhibición de PlayStation no decepcionará a los jugadores que busquen "grandes cosas de Sony". Si bien fue muy reservado sobre todo el evento, cree que."la gente va a perder la cabeza".

En su transmisión del viernes, David analizó algunos secretos sobre el evento PlayStation y lo que la mayoría de los jugadores no saben. Si bien David no quiere estropear nada para nadie luego que Sony anunció el showcase para septiembre, dijo:

"No te voy a decir lo que va a haber allí, y no lo sé todo, pero sé un puñado de cosas y tú no te decepcionará si estás buscando la tradicional y fantástica PlayStation original"

El evento de PlayStation traerá grandes sorpresas

El evento de Sony traerá grandes sorpresas

Esto en sí mismo es una clara señal de que Sony va a ir a lo grande y provocará una mezcla de títulos propios. Al arrojar algo de luz sobre el tema del título más esperado de God of War, David continuó: “La gente está especulando que God of War Ragnarök, o como lo llamen, estará allí. No digo que lo sea o no ... no sé nada de eso ".

Añadió además: “Lo que les diré es que estoy escuchando de personas que saben que ese juego dura 40 horas. Su objetivo es 40 horas de juego".

Esta es una confirmación suficiente de que el título AAA de Sony, God of War Ragnarök, debutará en el próximo evento de PlayStation de Sony. Y además será bastante más grande que la entrega anterior. Para el contexto, la historia principal de God of War 2018 fue de alrededor de 21 horas de duración.

La secuela del título de 2018 estaba programada para lanzarse en 2021, pero se retrasó un año más citando problemas de desarrollo. Aparte de esto, los jugadores pueden esperar nuevos títulos de varios otros estudios IP de Sony, así como anuncios de terceros. El evento será una hoja de ruta para los juegos de PlayStation para la próxima temporada navideña y para 2022.

¿Cuándo será el PlayStation Showcase?

El evento será el 9 de septiembre

El evento PlayStation showcase se ha programado para el 9 de septiembre a las 3 de la tarde (hora del centro de México). Tendrá una duración de 40 minutos de solo avances y no se dará espacio a PlayStation VR.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!