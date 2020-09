Crash Bandicoot 4: It's About Time, lanza un demo previo a su lanzamiento

Crash Bandicoot 4: It's About Time liberará un tráiler y demo previo al lanzamiento en PS4 y Xbox One, por lo que los fans de la saga podrán jugar los dos primeros niveles del próximo juego a partir del el 13 de septiembre.

Por desgracia, este demo de Crash Bandicoot 4 no está disponible para todos en PS4 y Xbox One, y para descargar y jugar el demo antes de la fecha de lanzamiento del juego en octubre, tendrás que reservar una copia.

Según Activision, justo antes del lanzamiento oficial de Crash Bandicoot 4: It's About Time el 2 de octubre, los fans que preordenen digitalmente el nuevo juego en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluido el Xbox One X serán los primeros consumidores del mundo en jugar a través de una demostración práctica el 16 de septiembre.

Activision y Toys For Bob ofrecerán a los jugadores una prueba de dos niveles en Crash Bandicoot 4: It's About Time, para que puedan jugar como Crash o el diabólico Neo Cortex, pero también tendrán la oportunidad de experimentar por primera vez la posibilidad de controlar el poder de algunas de las nuevas máscaras cuánticas: Kupuna-Wa para controlar el tiempo y Lani-Loli para introducir y eliminar objetos por fases.

Nuevos items y personajes en Crash Bandicoot 4

El próximo juego de Crash Bandicoot fue anunciado durante un evento especial de Summer Games Fest al inicio de este año.

La temática del juego apunta a que una vez más Crash Bandicoot enfrenta a Neo Cortex y N. Tropy, solo que esta vez en el multiverso.

Como su nombre indica, It's About Time (Es cuestión de tiempo) también presenta una serie de rompecabezas y habilidades para doblar el tiempo, entre las que se incluyen la capacidad de ralentizar el tiempo para evitar obstáculos.

TE PUEDE INTERESAR: Crash Bandicoot 4 presenta nuevos personajes, modos y escenarios

Activision ha confirmado que Tawna Bandicoot también aparecerá en el juego como personaje jugable, a diferencia de su cameo en el Crash Bandicoot original, la nueva y mejorada Tawna Bandicoot será más aventurera y temeraria como se muestra en el tráiler.