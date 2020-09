Conoce Among Us, el juego que se ha vuelto muy popular en los últimos meses

Mientras las personas en todo el mundo siguen quedándose en casa, su último pasatiempo favorito es un juego de misterio y asesinatos por impostores lanzado en el 2018 que está ambientado en el espacio, su nombre es Among Us.

La popularidad exponencial del juego llevó a sus desarrolladores a anunciar el jueves que cancelarían una secuela para centrarse mejor en hacer crecer la versión existente, ya que llegó a más de un millón de jugadores el 3 de septiembre y había crecido a más de 3.5 millones de usuarios simultáneos en todo el mundo.

Por su parte, el desarrollador de InnerSloth, Forest Willard, explica que cancelaron la secuela porque vieron la oportunidad de retribuir a los jugadores un poco más rápido que crear una nueva y mejor versión, aunque eso implique más trabajo a largo plazo, pero les emociona que los jugadores actualicen el juego y encuentren nuevas características o mapas que desbloquean nuevas experiencias.

Encuentra al impostor antes de que termine con la tripulación

Among Us, divertido juego que despegó en 2020

Among Us se basa en otros party games de deducción social como es el caso de Mafia donde un grupo de inocentes viven su vida cotidiana mientras que algunos asesinos ocultan sus identidades y cometen asesinatos por la noche, en el caso de Among Us, el grupo debe determinar quién es culpable y deshacerse de los impostores antes de que pierdan la mayoría.

InnerSloth, es una empresa de tres personas y lanzó Among Us en 2018; Willard es el programador y maneja los negocios de la empresa,; curiosamente el juego no causó mucho revuelo cuando se lanzó aunque se hizo popular en países como Corea y Brasil, pero no fue hasta este verano que el juego despegó en Estados Unidos cuando un streamer de Twitch con 2.8 millones de espectadores comenzó a jugarlo.

Among Us cuesta $5 dólares en Steam para PC o en la tienda independiente Itch.io, y es gratis con anuncios en dispositivos móviles. Los jugadores pueden realizar compras adicionales para decorar y personalizar a sus personajes del juego.

El juego requiere de cuatro a 10 jugadores, a quienes se les asignan al azar roles de compañero de tripulación o impostor. Siempre hay más tripulantes que impostores al principio. A lo largo del juego, los compañeros de tripulación intentan completar sus tareas y los impostores intentan asesinar a la tripulación y sabotear la nave espacial sin que los atrapen.