Confirman a Aang y Korra de Avatar para Nickelodeon All-Star Brawl

Nickelodeon All-Star Brawl es uno de los juegos más esperados del momento para los usuarios de Nintendo Switch, que esta semana nos ha sorprendido con la noticia de la llegada de dos nuevos personajes.

A través de la cuenta oficial de Twitter del videojuego, pudimos conocer las dos nuevas incorporaciones: Aang de Avatar: The Last Airbender y Korra de The Legend of Korra.

Aaang se suma a la lista de peleadores de All Star Brawl.

Junto con la presentación de estos dos legendarios personajes de sus respectivas series animadas en Nickelodeon, All Star Brawl nos regaló un primer vistazo a los movimientos especiales de Aang y Korra, y La Verdad Noticias te comparte los detalles.

Aaang y Korra: un anuncio esperado

Korra de 'La leyenda de Korra'.

Game Mill anunció el lanzamiento de Nickelodeon All-Star Brawl a mediados de julio, y desde entonces la parición de Aang y Korra ya había sido ampliamente especulada luego de que sus siluetas aparecieron en el box art del nuevo videojuego.

La revelación de los personajes de Avatar es la última prueba de lo que se espera que sea uno de los mejores videojuegos del año, cuyo lanzamiento será este martes 5 de octubre.

Este anuncio no significa que Korra y Aang sean los últimos peleadores que se agreguen al juego. Tal como el juego de plataformas en el que se inspira, Super Smash Bros, se espera que más personajes sean añadidos a Nickelodeon All-Star Brawl.

Nickelodeon All-Star Brawl personajes

Todos son personajes de las series animadas de Nickelodeon.

Aaang y Korra se unen a una lista que ya suma 20 personajes para el próximo juego de Nintendo Switch y Nickelodeon. La lista está conformada por:

Michelangelo (Tortugas Ninja)

Leonardo (Tortugas Ninja)

Nigel Thornberry (Los Thornberrys)

Powdered Toast Man (Ren y Stimpy)

Bob Esponja Pantalones Cuadrados (Bob Esponja)

Arenita Mejillas (Bob Esponja)

Patricio Estrella (Bob Esponja)

Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

Lucy Loud (Loud House)

Lincoln Loud (Loud House)

Helga (¡Oye, Arnold!)

Reptar (Los Rugrats)

Zim (Invasor Zim)

Danny Phantom (Danny Phantom)

CatDog

April O’Neil (Tortugas Ninja)

Ren & Stimpy

Aang (Avatar: The Last Airbender)

Korra (The Legend of Korra)

¿Qué te han parecido las nuevas adiciones? ¿Esperas con ansias el lanzamiento de Nickelodeon All-Star Brawl? Aquí te tendremos todas las novedades sobre este juego.

